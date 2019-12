Puente Viejo si prepara ad affrontare momenti ancor più drammatici che metteranno in serio pericolo la vita di tutti gli abitanti. Gli scontri tra Francisca, Severo e Carmelo, le macchinazioni di Fernando e gli intrighi orditi da Antolina Ramos che hanno caratterizzato le puntate in onda negli ultimi mesi sono fatti di poco conto se posti a confronto con ciò che accadrà nei prossimi appuntamenti con la soap. Già da alcuni mesi i curiosi lettori delle anticipazioni diffuse in rete sanno che Fernando escogiterà un piano per distruggere Puente Viejo e la programmazione italiana è quasi vicina al drammatico evento che darà una svolta drastica alla soap.

Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto già andate in Spagna rivelano che il Mesìa agirà con l'aiuto di un pericoloso alleato, ma futuro nemico: Juan Garcìa Morales.

Anticipazioni de Il Segreto: Fernando Mesìa cercherà l'aiuto di Juan Garcìa Morales

Nelle puntate de Il Segreto in onda prossimamente su Canale 5, falliti i tentativi di tenere accanto a sé Maria e smascherato dagli abitanti del paese, Fernando si ritroverà solo contro tutti. Stando alle anticipazioni diffuse in rete, di fronte al piano di una vendetta che sembra non poter mettere in atto, il Mesìa cercherà l'aiuto di Juan Garcìa Morales che arriverà a Puente Viejo per l'inaugurazione del bacino idrico costruito per volontà del sindaco.

L'opera è stata concepita per favorire l'irrigazione dei campi ma il nuovo arrivato farà credere ai cittadini che il bacino causerà un'inondazione del paese e che perciò sarà necessaria una rapida evacuazione. L'inattesa quanto scioccante notizia non causerà soltanto agitazione e scompiglio tra gli abitanti ma farà nascere anche un'inaspettata alleanza tra Francisca Montenegro, Severo Santacruz e Carmelo Leal. Fernando si convincerà di aver segnato un punto a suo favore ma non sa che lo stesso Garcìa lo tradirà.

Il Segreto in onda prossimamente con il tradimento di Garcìa Morales

Le puntate trasmesse su Canale 5 nelle prossime settimane saranno caratterizzate da inganni e tradimenti. Le anticipazioni rivelano che l'accordo tra Fernando e Garcìa Morales non durerà per molto e lo stesso alleato si rivolterà contro il Mesìa.

Dopo un confronto con Raimundo Ulloa che accuserà Fernando di essere il responsabile di tutti gli eventi drammatici accaduti a Puente Viejo, compresa la morte della neosposa Maria Elena, Garcìa rivelerà di essere un parente della defunta. L'uomo, dopo aver ascoltato il racconto dell'Ulloa sul rapimento dei suoi nipoti, capirà la vera natura di Fernando e progetterà di vendicare la memoria della sua congiunta.