Tutto è destinato a cambiare ne Il Segreto: le anticipazioni spagnole ufficiali di Antena 3 svelano che Maria metterà fine alla vita di Fernando Mesia. La Castaneda prenderà la decisione di liberarsi per sempre dell'uomo capace di mentirle sulle sue condizioni di salute solo per una malata brama di possesso. ''L'unico che morirà qui sari tu'', dirà una risoluta Maria davanti a Fernando, ormai solo e disperato.

Successivamente, le trame de Il Segreto di Puente Viejo si sposteranno di circa dieci anni più avanti, esattamente al 30 settembre del 1930, data che segnerà l'inizio della nuova stagione della soap opera.

Anticipazioni Il Segreto: Puente Viejo tra l'acqua e il fuoco

Imperdibili le anticipazioni ufficiali di Antena 3, che raccontano di come gli abitanti del paesino iberico saranno terrorizzati dalla possibilità di perdere ogni cosa. Quando Carmelo sarà sul punto di dichiarare sconfitta, ecco che irromperà Garcia-Morales, debole ed esausto, per dare una notizia insperata. Le acque della cisterna stanno per ritirarsi e dunque il borgo è salvo. Grande sarà la gioia, nonostante i paesani siano consapevoli che ci vorrà molto tempo per riparare ai danni provocati dall'esondazione.

Fernando però, non avrà certo intenzione di lasciar cadere la sua intenzione di vendicarsi. Se non sarà l'acqua a distruggere Puente Viejo, ci penserà il fuoco.

Durante la notte, Fernando appiccherà diversi roghi in tutto il paesino, per poi dirigersi alla Casona, teatro principale delle sue disgrazie. Il Mesia però, non può certo sapere che ad aspettarlo ci sarà Maria. Davanti alla ex moglie, il Mesia proverà un intenso trasporto e, in preda alla follia, confesserà tutti i suoi crimini. Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto infatti, Fernando ammetterà di aver corrotto il luminare di la Habana per far credere a Maria di non poter più camminare, quando la realtà era ben diversa.

La fine di Fernando Mesia e il coraggio di Maria

Marcela, nel frattempo, vedendo il paese in fiamme si preoccuperà per Maria, ancora alla Casona. Matias, Tiburcio e Gracia proveranno a spegnere il fuoco con dei secchi d'acqua, ma l'impresa sarà ardua. Don Anselmo pregherà perché la tragedia venga scongiurata.

Come si evince dalle anticipazioni de Il Segreto, Maria deciderà di affrontare Fernando una volta per tutte. Il Mesia, con le sue abili arti manipolatorie, proverà a far cedere psicologicamente la ex moglie, ma tremerà quando questa gli punterà un'arma in pieno petto.

Senza pensarci due volte, la Castaneda sparerà a Fernando, che cadrà a terra esanime mentre la Casona arderà tra le fiamme altissime. Successivamente, Maria e i bambini scapperanno dal passaggio segreto della Casona, trovando rifugio nella foresta. La morte di Fernando segnerà l'arrivo della nuova stagione della soap opera.