Sabato 7 dicembre andrà in onda una nuova puntata di "Verissimo" e ospite di Silvia Toffanin sarà Ilaria D'Amico. La giornalista di Sky Sport si racconterà a cuore aperto e parlerà approfonditamente della sua storia d'amore con Gianluigi Buffon. La D'Amico e il portiere della Juventus stanno insieme da diversi anni e dalla loro relazione è nato il piccolo Leopoldo.

La storia tra la giornalista e Gianluigi Buffon nei primi mesi aveva suscitato diverse polemiche visto che il portiere di Carrara, all'epoca, era sposato con Alena Seredova. Per questo motivo, a Ilaria D'Amico è stata affibbiata l'etichetta di "rovina famiglie", proprio questa etichetta ha fatto molto soffrire la giornalista di Sky Sport: "In Italia c’è lo stereotipo della donna rovina famiglie, non c’è il corrispettivo maschile", ha dichiarato Ilaria D'Amico.

La quale poi ha aggiunto che spesso c'è l'idea che sia sempre una donna ad avvicinarsi con malizia ad un uomo sposato per portarlo lontano dalla sua famiglia mentre l'uomo in questione vive candidamente la propria vita: "Questo mi ha fatto soffrire perché non era così”.

La giornalista di Sky Sport sogna di sposare Buffon

Nella lunga intervista rilasciata a "Verissimo", Ilaria D'Amico ha respinto l'etichetta di "rovina famiglie" e ha raccontato come procede la sua storia con Buffon. La giornalista ha spiegato a Silvia Toffanin che le piacerebbe avere una bambina e che non disdegnerebbe nemmeno l'idea di sposarsi.

A proposito della possibilità di convolare a nozze con Gigi Buffon, la D'Amico ha dichiarato: "Lui me l’ha già chiesto tante volte, ma in maniera goffa. E io gli rispondo sempre che non si fa così", ha dichiarato la bella cronista, la quale poi ha aggiunto che vorrebbe una proposta di matrimonio romantica, magari davanti ad un bel camino e con la neve. Ilaria D'Amico ha anche confidato che le manca avere una figlia femmina poiché è cresciuta in una famiglia di tutte donne: "Se dovesse ricapitare mi piacerebbe tanto avere una bambina".

La cronista racconta come è nata la sua storia con il portiere della Juve

La storia d'amore tra Ilaria D'Amico e Gianluigi Buffon dura da diversi anni anche se quando nacque la loro relazione generò diverso scalpore. A "Verissimo" la giornalista ha raccontato che lei e Gianluigi Buffon si sono conosciuti in un periodo particolare per entrambi: "Io e Gigi ci siamo incontrati perché eravamo nella stessa situazione emotiva, reduci da grandi sofferenze, di crisi profonda", aggiungendo poi che lei ed il giocatore juventino hanno sentito di aprirsi e di raccontarsi l'un l'altra, come se fossero due rubinetti aperti, e da quel momento hanno capito che fra loro era nato qualcosa.