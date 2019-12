Venerdì 20 dicembre su Rai 1 è stata trasmessa la prima puntata de La Porta dei Sogni. Secondo alcuni telespettatori la storia di Sabrina, è stata troppo forte per iniziare il programma.

Per esaudire il primo desiderio Mara Venier ha chiamato al centro dello studio Sabrina: una donna di mezza età con un passato alle spalle molto difficile. La donna ha raccontato di non avere mai conosciuto l'identità di suo padre e di aver perso la mamma all'età di due anni e mezzo.

Per i primi 9 anni la bambina ha vissuto con suo zia ed il cugino Dario, ma poi a causa di alcune necessità lavorative sua zia l'ha mandata in collegio.

Lì la ragazza ha vissuto degli anni difficili tanto da confessare alla conduttrice veneta: "Brutta vita, non si può uscire e non ci si sente mai a casa propria".

Mentre le lacrime scendevano Sabrina ha raccontato che all'età di 18 anni sua zia gli ha rivelato di avere cinque fratelli, avuti da un altro uomo.Grazie all'aiuto della zia e di suo cugino la protagonista de La Porta dei Sogni è riuscita a trovare tre fratelli e una sorella, ma all'appello mancava Anna Maria.

L'abbraccio tra le due sorelle e la reazione del web

Terminato il racconto di Sabrina, Mara Venier ha mostrato alla sua ospite una foto della sorella piccina.

Pochi istanti dopo la conduttrice ha mandato in onda un filmato, di cui la protagonista era proprio la giovane mai conosciuta. Al rientro in studio da una porta è apparsa Anna Maria.

Inevitabile parlare dell'emozione che hanno provato entrambe le donne. Anche il pubblico presente in studio si è molto emozionato.

Nonostante la storia di Sabrina sia stata molto commovente, sul web alcuni telespettatori hanno avuto qualcosa di ridire. In particolare su Twitter sono arrivati all'indirizzo della trasmissione dei commenti perplessi.

Alcuni utenti non hanno apprezzato una partenza così drammatica. Altri invece, sono rimasti delusi perché si aspettavano un po' di spensieratezza proprio come a Domenica In. Infine, c'è chi ha pensato che La Porta dei Sogni sia solamente un imitazione di C'è Posta per Te.

Mara Venier conquista il pubblico del venerdì sera

La prima puntata de La Porta dei Sogni nonostante abbia subito qualche critica di troppo, ha raggiunto un ottimo risultato. Nello specifico il programma condotto in prima serata su RaiUno ha conquistato 2.781.000 telespettatori pari ad uno share del 14,39%. Il film Natale da chef trasmesso su Canale 5 si è piazzato solamente al secondo gradino del podio, con uno share dell'11,31%.

Il nuovo programma targato Rai è riuscito ancora una volta a guadagnare un'importante fetta di pubblico. La presenza della conduttrice veneta, si conferma un valore aggiunto in quel di Viale Mazzini.