Il 18 dicembre su Rete4 è stata trasmessa l'ultima puntata del 2019 di #cr4 La Repubblica delle Donne. Nel suo programma Piero Chiambretti ha deciso di chiamare come ospite Wanda Nara. La moglie dell'ex calciatore dell'inter si è sottoposta ad un'intervista a 360 gradi: facendo chiarezza sul rapporto con la cognata Ivana e sull'addio a Maxi Lopez.

Fin da subito il conduttore ha messo a suo agio la sua ospite, anche se è partito con la quarta marcia inserita. Senza troppi giri di parole, Chiambretti ha chiesto alla Nara come mai molte persone siano arrabbiate con lei.

La diretta interessata senza pensarci su due volte, ha detto che la gente non è abituata a sentire una donna che dice sempre quello che pensa.

A quel punto è intervenuto Alfonso Signorini. Il direttore di Chi ha precisato di aver voluto fortemente la modella argentina come opinionista al fianco di Pupo, proprio perché schietta.

Wanda e Ivana: è ancora guerra tra le due cognate

Era impossibile non parlare dell'astio tra Wanda Nara e la sorella di suo marito. Per introdurre l'argomento, il conduttore ha mandato in onda un filmato che risale allo scorso anno: quando Ivana Icardi ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello.

Ivana in più occasioni ha speso delle parole poco carine verso la cognata, convinta che Wanda abbia allontanato il calciatore dalla sua famiglia.

La Nara ha precisato che ancora oggi tra le due non ci sono rapporti, poiché servirebbe un po' di comprensione per fare la pace. Poi ha cercato di dare una spiegazione alle azioni della giovane: "Penso sia ancora piccola e ha cercato questa strada nel mondo dello spettacolo". La modella sudamericana ha affermato che Ivana in Argentina è molto più popolare che in Italia, quindi è convinta che le sue parole siano dettate solo per raggiungere una maggiore notorietà. Tra l'altro Wanda ha affermato da Chiambretti, che quando la cognata ha partecipato al GF in Spagna ha parlato molto bene di lei.

Ovviamente, questa è la versione dei fatti della moglie di Mauro Icardi.

Non si esclude una replica da parte della diretta interessata.

'Prima ho lasciato Maxi Lopez': la sudamericana fa chiarezza sulla storia con Icardi

I pettegolezzi hanno sempre raccontato che Wanda Nara ha intrapreso la liaison con Mauro Icardi, mentre era ancora sposata con Maxi Lopez. In merito a questa vicenda, la donna ha precisato che prima ha chiuso il suo matrimonio. Poi è volata con i suoi figli in Argentina. Solamente in un secondo momento, ha iniziato la relazione con il calciatore del PSG.

Per quanto riguarda le voci delle malelingue, sul fatto che la sudamericana avrebbe preso Icardi come un bancomat, la diretta interessata ha esclamato: "Io guadagnavo più di lui quando ci siamo messi insieme".