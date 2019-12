Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni fatte da Chiara Biasi durante lo scherzo che le ha hanno fatto a "Le Iene". L'influencer, dopo essersi resa conto che la sua immagine era stata usata per pubblicizzare assorbenti senza che ne sapesse nulla, ha tuonato davanti al suo manager che "lei per 80mila euro non si alza neppure dal letto". In seguito ai commenti di protesta che le sono arrivati su Instagram per questa sua esternazione sopra le righe, la ragazza ha cercato di spiegare le sue ragioni, parlando di un'incomprensione.

Chiara Biasi in Tv: 'Per 80mila euro non mi alzo neppure dal letto'

Ieri sera, domenica 1° dicembre, è andato in onda un divertente scherzo che "Le Iene" hanno fatto ad una delle influencer più in vista di questo periodo: Chiara Biasi. La giovane, che in passato è stata al centro del Gossip per le sue chiacchierate storie d'amore con Oscar Branzani e Simone Zaza, è stata convinta dal suo manager a posare per un campagna pubblicitaria che l'avrebbe resa popolare soprattutto in Asia. Quello che la fashion blogger da quasi 3 milioni di follower su Instagram non sapeva è che la sua immagine sarebbe stata associata a degli assorbenti: le foto che ha scattato nei giorni precedenti sono state modificate con l'aggiunta di oggetti utili allo scopo che voleva raggiungere questo nuovo brand.

Dopo un lungo viaggio in macchina, durante il quale ha inveito soprattutto contro l'amico e collaboratore Cesare, la vittima si è confrontata con il suo staff ed ha detto una cosa che ha fatto storcere il naso a tutto il web. A chi le ha ricordato che la cifra concordata per questo lavoro era 80mila euro, Chiara ha tuonato: "Io per 80mila euro non alzo al mattino e manco mi pettino i capelli".

Le spiegazioni di Chiara sulla frase che ha fatto infuriare il web

Quando è terminata la messa in onda del suo scherzo a "Le Iene" su Italia 1, la Biasi è stata sommersa di messaggi di protesta scritti da chi non ha affatto apprezzato quello che ha detto sui suoi cachet apparentemente stellari.

Per provare a difendersi dall'ira della rete, Chiara ha pubblicato il seguente commento su Instagram: "Ragazzi, so bene quello che dico, magari non nel modo più corretto vista l'agitazione. Quello che intendevo, però, è proprio questo".

L'influencer, dunque, non ha fatto alcun passo indietro sulla dichiarazione che ha indignato chiunque l'abbia ascoltata, anzi ha aggiunto: "Per qualsiasi cifra, non faccio queste cose. Questo non è sputare sul denaro, ma rispettare me stessa e le persone che lavorano con me".

La giovane ha anche spiegato che in quella situazione di panico, non è riuscita a dire chiaramente quello che pensava. Ovvero che dei soldi non le importava nulla, ma ci teneva affinché la sua immagine non fosse associata a qualcosa che non lei avrebbe mai approvato se fosse stata messa al corrente in precedenza. "Non trasformate come sempre un misunderstanding in una polemica", ha concluso la ex di Zaza sul suo profilo.