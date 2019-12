L’ultima puntata del 2019 di Live Non è la d’Urso è stata caratterizzata da scontri roventi senza esclusioni di colpi. Nella parte finale del talk show di Canale 5 la conduttrice televisiva è tornata a parlare di scandali e situazioni bollenti. Tra gli ospiti in studio l’ex tronista Fabio Colloricchio e la spagnola Violeta Mangrinan. La coppia ha destato scalpore nell’ultima edizione di Supervivientes per aver consumato un rapporto intimo davanti alle telecamere. Un’infuocata love story che ha portato la modella a lasciare il fidanzato in diretta tv.

Durante la puntata di ieri sera, 16 dicembre, la ventiquattrenne è finita nel mirino della vulcanica Aida Nizar che ha manifestato di non provare particolare simpatia per Violeta. “Agli uomini non piacciono le donne come te, vergognati di essere in tv”. Immediata la replica della Mangrinan che le ha mostrato il dito medio dopo aver fatto una linguaccia: “Ridicola, per favore datele la sua pastiglia. Vai a dormire”.

Aida attacca la Mangrinan: 'Non hai cervello'

Al suo esordio a Live Non è la d'Urso Violeta Mangrinan ha lasciato subito il segno.

L’ex naufraga dell’edizione spagnola de L’Isola dei Famosi si è prima soffermata su quanto accaduto con Fabio Colloricchio nel corso dell’esperienza nel reality show e poi ha osservato con stupore un servizio relativo agli allenamenti di Simone Coccia, fidanzato dell’onorevole Stefania Pezzopane. Dopo un inizio soft, tra sorrisi e battutine, la ventiquattrenne ha perso le staffe subito dopo l’intervento, in collegamento esterno, di Aida Nizar. Quest’ultima ha attaccato la modella per il suo momento intimo con l’ex tronista di Uomini e Donne.

“È vergognoso quello che hai fatto” - ha dichiarato l’esuberante opinionista iberica rimarcando che Violeta non sa parlare italiano: “Questa non ha cervello, non sa neanche lo spagnolo” - ha tuonato la Nizar. Stoccate alle quale la Mangrinan ha risposto in maniera piccata: “Chi ti ha chiamato a lavorare in Italia, in Spagna non sei nessuno”.

Violeta richiamata da Barbara d'Urso per un brutto gesto nei confronti della Nizar

A questo punto è intervenuta Barbara d’Urso che ha affermato di essere certa che nel giro di un mese Violeta parlerà italiano: “Sarà una delle mie opinioniste” - ha aggiunto la conduttrice di Live Non è la d’Urso prima che si scatenasse un nuovo battibecco tra Aida e la fidanzata di Fabio Colloricchio con l’ex naufraga che si è resa protagonista di un gestaccio nei confronti della connazionale.

Reazione che ha fatto arrabbiare Carmelita che ha prontamente richiamato all’ordine la Mangrinan: “Così non mi piace”. La modella ha sarcasticamente invitato la Nizar a prendersi una pastiglia. “Vai in pensione, sono cresciuta che facevi la cretina in televisione. Datele la pastiglia, vai a dormire” - ha chiosato la modella che in chiusura d'intervento ha aggiunto che Aida è invidiosa delle persone che hanno rapporti intimi in tv: "Li avesse anche lei sarebbe più tenera".