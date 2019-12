Nella puntata di lunedì 2 dicembre di Live-Non è la D'Urso, in onda su Canale 5, sono stati ospitati Rossano Rubicondi e la sua ex compagna Ivana Trump per rispondere alle varie accuse degli "sferati", tra cui Vladimir Luxuria, Alba Parietti e Riccardo Signoretti. In particolare, Rossano è stato accusato da un articolo del Daily Mail per aver rilasciato pesanti dichiarazioni sui figli della sua ex, chiamandoli "avidi idioti" o "feccia". Tali insinuazioni sono state prontamente smentite dal diretto interessato che ha dichiarato di essere rimasto in buoni rapporti con la famiglia Trump.

Anche Ivana ha confessato di essere in rapporti amichevoli con il suo ex marito, Donald Trump e di gradire la sua attuale compagna Melania.

Ivana Trump parla del suo ex marito e di Melania

Nel corso della puntata di Live, Barbara D'Urso ha chiesto alla signora Ivana Trump se è ancora in contatto con il suo ex marito Donald. "Ci sentiamo al telefono una volta ogni quindici giorni e siamo rimasti amici. Parliamo di tutto, anche della sua campagna elettorale...". Poi, la donna è stata interrotta dalla padrona di casa che le ha chiesto cosa ne pensa di Melania, l'attuale moglie di Donald Trump.

"Lei non mi dispiace, non mi ha fatto niente di male. Io sono la prima signora Trump, ma devo dire che non mi sarebbe piaciuto vivere lì. Non ho mai avuto un interesse particolare per la politica". Barbara, non soddisfatta, ha continuato a incalzare la sua ospite: "Mi chiedevo se Melania ti piacesse a livello umano. Poi, è una bella ragazza... giusto?". L'ex signora Trump ha replicato: "Certo, lei è bellissima, ma non fa niente! Lei si veste molto bene, si mette dei bellissimi vestiti, scende gli scalini dell'aereo e poi entra nella vettura e sparisce".

Insomma, alla fine Ivana è riuscita a lanciare qualche frecciatina all'ex modella e attuale first lady, nonostante avesse fatto intendere che non provasse alcuna invidia nei suoi confronti, ma anzi ha persino ribadito che preferisce stare accanto ad uomo più giovane piuttosto che "fare da badante" ad uno più anziano.

La Boralevi su Ivana: 'Un personaggio romanzesco'

Anche Antonella Boralevi ha fatto il suo intervento su Ivana Tramp dicendo: "Lei è veramente un personaggio da romanzo perché arriva da un paesino piccolissimo, tristissimo e poverissimo nella Moravia che è la regione più povera della ex Cecoslovacchia.

La cosa pazzesca è che è arrivata prima a Montreal, ha sposato Trump e poi ha fatto l'imprenditrice. Ha lasciato Trump perché la tradiva e poi si è inventata un lavoro. Quindi, è una donna che ha voluto fortemente la sua vita". Poi l'opinionista ha chiesto all'ex first lady: "Avrei due domande: lei si ritiene più brava, più astuta o più avventuriera? E' possibile che dopo una vita rutilante, lei sia finita con un uomo che non ha niente piuttosto che con uno di potere?". Ivana ha replicato dichiarando che si sente una donna che possiede una moltitudine di qualità e che se aveva scelto di stare con Rubicondi è perché le piacciono gli uomini italiani.