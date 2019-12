Nella puntata del 16 dicembre di Pomeriggio 5, programma pomeridiano condotto da Barbara D'Urso su Canale 5 si è discusso dell'argomento riguardante gli italiani del sud che faticano a prendere in affitto un appartamento al Nord Italia perché dispregiati. Durante il dibattito in studio, Maria Monsé ha fatto una confessione piuttosto scottante sul suo passato amoroso, dicendo di aver ricevuto numerose avances dal noto regista Edoardo Ponti, figlio della celebre attrice Sophia Loren. Una notizia che ha lasciato di stucco la padrona di casa e gli ospiti presenti nel salotto.

La Monsé parla delle avances ricevute dal figlio di Sophia Loren

Maria Monsé, ospite oggi a Pomeriggio 5, ha raccontato che quando era giovane ragazza del sud faceva fatica a trasferirsi a Roma perché vittima di discriminazioni: "Quando avevo diciotto anni, ho avuto difficoltà ad affittare una casa. Ho dovuto chiedere al mio papà di venire dalla Sicilia e di far vedere che lui era un medico, e così sono riuscita ad affittare l'appartamento che volevo". Poi, l'eccentrica showgirl catanese ha rivelato un interessante scoop che riguarda la sua vita sentimentale: "Comunque, sono molto orgogliosa di essere una donna del sud perché quando vivevo a Roma ho avuto l'onore di conoscere un regista corteggiatissimo e amatissimo da tutte le donne, ovvero il figlio di Sophia Loren, che è una delle donne del sud più amate.

Lui è Edoardo Ponti e mi ha corteggiata tantissimo". La conduttrice partenopea, rimasta piuttosto sbigottita dalla confessione della sua ospite, ha esclamato: "Questa è una notizia choc! Quindi, Maria Monsé è la nuora mancata di Sophia Loren!". A quanto pare, in studio c'è anche chi non ha creduto alle affermazioni della Monsé, accusandola di dire una falsità. La Monsé, però, si è difesa dicendo: "E' assolutamente vero! Lui mi diceva che gli piacevo perché rappresentavo la tipica donna del sud piena di valori".

Chi è Edoardo Ponti, figlio di Sophia Loren

Edoardo Ponti è nato a Genova il 6 gennaio 1973. Eredita dalla madre Sophia Loren l'amore viscerale per il cinema: infatti, dopo essersi laureato all'University of Southern California, ha frequentato un master in regia e produzione cinematografica. Ha debuttato nel 1995 a teatro e nel 1998 al cinema, dopo essere stato l'assistente personale di Michelangelo Antonioni. Nel 2007 è convolato a nozze con Sasha Alexander, l'attrice americana che ha recitato in diversi film e serie tv, tra cui La verità è che non gli piaci abbastanza, Shamless, Friends, Dawson's Creek e Yes Man.

La coppia ha due figli: Lucia Sofia (venuta alla luce nel 2006) e Leonardo Fortunato (nato nel 2010).