Massimo Boldi, il celebre attore comico italiano, divenuto celebre per i cinepanettoni di Natale con Christian De Sica, ha presentato oggi 28 dicembre, in diretta su Rai 1 al programma televisivo 'Italia Sì', condotto da Marco Liorni, la sua nuova fidanzata, Irene Federica Fornaciari, di ben trentaquattro anni più giovane di lui. 'L'amore non ha età': è proprio il caso di dirlo. La nuova fiamma di 'Cipollino' arriva dopo un lungo periodo di solitudine del comico varesino: nel 2004, infatti, Boldi era rimasto vedovo dopo che Maria Teresa Sele, sua storica moglie, era venuta a mancare in seguito ad una brutta malattia.

Chi è Irene, la nuova fidanzata di Massimo Boldi?

Nonostante il nome possa trarre in inganno, complice l'omonimia, non si tratta della figlia di 'Zucchero'. I due si sono conosciuti durante un viaggio in treno il 13 novembre 2018. Irene non fa parte del mondo dello spettacolo, ma gestisce un negozio di abbigliamento e gioielli nella città di Lucca. Nata a Lucca il 21 luglio 2019, sotto il segno zodiacale del Cancro, è la sorella del sindaco Leonardo Fornaciari, primo cittadino di Porcari, piccolo centro abitato in provincia di Lucca, in Toscana.

Molto legata alla madre, Irene nutre un profondo affetto per gli animali, in particolare con la sua cagnolina Coco, dalla quale non si separa mai. Al salotto televisivo di Rai Uno 'Italia Sì,' il celebre attore ha dichiarato che il 2019 è stato un anno molto fortunato per lui perché gli ha permesso di riscoprire il sentimento dell'amore. Boldi ha confessato come il suo cuore sia stato letteralmente rapito da Irene, proprio in un momento particolare della sua vita in cui, complice anche l'età avanzata, non pensava più di potersi innamorare nuovamente: 'Con Irene è come se fossi rinato'.

Irene: 'Amo la leggerezza di Massimo"

In diretta televisiva la fidanzata di Massimo Boldi ha rivelato come una delle caratteristiche che ama di più di lui è la leggerezza con la quale affronta la vita, pur essendo una persona molta complessa: 'La leggerezza è qualcosa di fondamentale.

Magari, quando stiamo parlando di una cosa seria, lui inizia a cantare o a recitare qualche celebre battuta dei suoi film', ha dichiarato Irene. La nuova fiamma di 'Cipollino' ha dichiarato di avere un ottimo rapporto anche con le figlie del noto attore: 'Sono delle donne meravigliose. Spesso usciamo tutti insieme senza alcun problema'. Tra Irene e Massimo sembra esserci davvero grande sintonia, come rivelano gli scatti pubblicati sui social, in particolar modo su instagram, tanto è vero che il celebre 'Cipollino' non ha escluso l'ipotesi del matrimonio in un futuro più o meno prossimo.