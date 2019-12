Per i protagonisti di Matrimonio a Prima Vista c'è stata una reunion in occasione del compleanno di Marco. I sei ragazzi hanno trascorso una bella serata insieme, ma non sono mancati momenti di imbarazzo e frecciatine, stando alle stories su Instagram. Fulvio ha lanciato una frecciatina dicendo che tra Luca e Federica notava un'affinità, mentre tra Cecilia e il suo ex marito c'è stata solo freddezza.

Dopo il bacio a stampo a Matrimonio a prima vista, nessun riavvicinamento tra Fulvio e Federica

Fulvio e Luca hanno raggiunto Terni per festeggiare il compleanno di Marco che ha spento 33 candeline; successivamente sono arrivate anche le ragazze.

Tra gli uomini si è creata una bellissima amicizia, tanto che Fulvio raggiunge spesso il suo ex compagno d'avventura a Terni e fa parte della sua comitiva. Nel giorno del compleanno di Marco, le tre donne sono arrivate direttamente la sera per partecipare alla festa. I sei amici sono stati prima in un locale e poi in una discoteca e hanno condiviso con i loro fan, tutti i momenti di questo giorno speciale. Dalle storie si nota facilmente che tra Marco e Ambra, nonostante non sia sbocciato l'amore, è nata un'amicizia molto stretta.

Per Fulvio e Federica le cose non sono andate come avevano detto. Dopo il divorzio, i due avevano annunciato di voler riprovare a ricucire un rapporto, anche solo d'amicizia e avevano sigillato questo proposito con un piccolo bacio a stampo. A distanza di mesi si può dire che non è così: tra i due non c'è stato nessun avvicinamento. Inoltre, durante una storia, Fulvio ha lanciato una frecciatina inquadrando Luca e Federica affermando: "Affinità?". Non è chiaro se la parola fosse rivolta ad un momento di gioco o se invece Fulvio volesse intendere che tra i due possa nascere qualcosa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Luca e Cecilia molto distanti: tra loro nemmeno amicizia

La maggiore freddezza è stata quella che si è notata tra Luca e Cecilia, come si poteva immaginare. I due, dopo un percorso quasi idilliaco hanno deciso di sposarsi, ma poi, a distanza di sei mesi, lui ha chiuso nel modo peggiore: andando via senza quasi una spiegazione. Cecilia non ha tollerato il comportamento di suo marito e ha dichiarato di non voler avere con lui altri rapporti, nemmeno per costruire una futura amicizia. Guardando le storie, infatti, tra i due è andata proprio cosi.

Ai molto fan sembrava improbabile un loro allontanamento dopo il percorso seguito in trasmissione e la delusione è stata molta anche per Cecilia che ha pensato che chiudere definitivamente con il suo ex marito sarebbe stata l'unica cosa giusta da fare. Dei sei partecipanti di Matrimonio a Prima Vista, il risultato migliore è stato ottenuto senza dubbio da Marco. Nonostante le divergenze ed il "no" secco ricevuto da sua moglie, è riuscito a costruire con Ambra una bellissima amicizia e con gli altri ragazzi un legame molto forte che lo ha spinto a festeggiare il suo giorno più importante con tutti loro.