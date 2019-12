La morte della giornalista e conduttrice Nadia Toffa ha colpito il cuore di tutti i telespettatori. Proprio per questo motivo, a seguito del triste avvenimento, numerosi sono i progetti che si stanno svolgendo in sua memoria e per tenere vivo il suo ricordo e le battaglie che ha sempre combattuto. Tra questi spunta l'iniziativa ideata dalla ONLUS Mediolanum Soccorso, che ha battezzato due nuove ambulanze sulle quali è raffigurato il volto di Nadia Toffa racchiuso all'interno di un cuore.

La cerimonia di inaugurazione si è tenuta ieri, domenica 15 dicembre, a Milano in via Feltre, all'interno della sede della cooperativa. All’evento ha partecipato anche l'Assessore alla Sicurezza della Lombardia Riccardo De Corato, il quale ha commentato in modo positivo il progetto.

Il progetto della onlus Mediolanum Soccorso: Nadia Toffa sulle ambulanze di Milano

Lo scorso 13 agosto è venuta a mancare Nadia Toffa, una grande giornalista e conduttrice televisiva de Le Iene. Con la sua grinta e il suo entusiasmo, anche nei momenti più bui della sua vita, la giornalista è riuscita a strappare un sorriso a tanti e a rimanere nel cuore dei fan. La cooperativa ONLUS Mediolanum Soccorso ha deciso di tenere vivo il suo ricordo attraverso un'iniziativa molto importante.

Nella giornata di ieri, domenica 15 dicembre, a Milano sono state infatti inaugurate due nuove ambulanze che nella parte posteriore del veicolo riportano raffigurato un cuore rosso con all'interno il volto di Nadia Toffa. Nell'immagine in questione la giornalista è immortalata con il suo solito e smagliante sorriso. Accanto al viso sorridente spicca la seguente frase: "Usate bene il tempo perché non sappiamo quanto ne abbiamo a disposizione".

Il commento dell'Assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato

L'Assessore alla Sicurezza della Lombardia, Riccardo De Corato, ha presenziato all'evento ed ha commentato la bellissima iniziativa della Mediolanum Soccorso. De Corato ha reso omaggio all'attività di assistenza e di trasporto sanitario che, ovviamente, è di fondamentale importanza per gli abitanti di tutta l'Italia. In seguito, ci ha tenuto a ribadire quanto avesse gradito l'aver fatto un tributo a Nadia Toffa, una donna che con coraggio e devozione ha sempre lottato per combattere le sue battaglie.

Come testimonia questa iniziativa, il ricordo di Nadia è ancora vivo nel cuore delle persone che l’hanno apprezzata per il suo lavoro e le sue cause. In molti ricorderanno il toccante tributo che i suoi colleghi de Le Iene hanno deciso di dedicarle in occasione della prima puntata della stagione. Proprio in merito a questo omaggio di recente è intervenuta Ilary Blasi, la quale ha spiegato per quale ragione fosse assente. La donna ha chiarito che era a Londra per lavoro e non è riuscita a tornare in Italia in tempo.