Fino ad un anno fa il loro idillio sembrava indissolubile. Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio avevano lasciato il segno a Uomini e donne e la loro love story ha continuato ad essere al centro dell’attenzione mediatica anche al termine dell’esperienza nel dating show. L’improvvisa rottura ha spiazzato i fan della coppia che hanno sperato in un ritorno di fiamma, fin quando l’ex tronista non si è legato sentimentalmente a Violeta Mangrinan. Ieri sera, 26 dicembre, le storie di Nicole e Fabio sono tornate ad intrecciarsi.

Entrambi sono stati protagonisti della trasmissione Rivelo, condotta da Lorella Boccia ed in onda su Real Time. Interviste separate e dichiarazioni destinate a far discutere. In particolare, la Mazzocato ha rivelato di aver vissuto un periodo buio dopo aver lasciato il people show di Canale 5 per via delle pesanti offese ricevute dagli haters. “Sono arrivate a pesare 39 chili ed ho pensato al suicidio”, ha affermato l’ex corteggiatrice che non ha trattenuto le lacrime quando il discorso è scivolato sull'ex fidanzato.

Nicole Mazzocato e la querela a Fabio Colloricchio: 'Non la ritiro neanche in caso di scuse'

Nicole Mazzocato è tornata a parlare della sua relazione con l’ex Fabio Colloricchio nel corso della trasmissione Rivelo. Una storia d’amore finita in maniera burrascosa con l’ex corteggiatrice che ha querelato l’italo argentino per le dichiarazioni rese durante l’esperienza a Supervivientes ed, in particolare, per averla accusata di tradimento. “Un uomo non dovrebbe parlare in quel modo di una donna neanche al bar, figuriamoci in diretta televisiva”, ha riferito Nicole durante l’intervista rilasciata a Lorella Boccia precisando di aver deciso di adire le vie legali perché non voleva affrontare la questione in televisione.

L’influencer bellunese non ha trattenuto le lacrime ed ha aggiunto che non ritirerebbe la querela neanche in caso di scuse di Colloricchio.

“In tal senso non ho ricevuto nessun messaggio da parte sua da quando è rientrato da L’Isola dei Famosi spagnoli - ha affermato la ventinovenne puntualizzando di aver incrociato una sola volta l’ex in questi mesi - Ad Ibiza, ma non c’è stato nessun tentativo di avvicinamento”.

L'ex corteggiatrice travolta dagli haters dopo U&D: 'Ho sfiorato l'anoressia, non avevo voglia di vivere'

Dalla chiusura al veleno della relazione con Fabio Colloricchio all’esperienza a Uomini e Donne. Nicole Mazzocato ha riferito di aver vissuto il momento più duro al termine del percorso nel dating show. L’ex corteggiatrice ha raccontato di aver subito attacchi pesantissimi da parte degli haters. “Sono arrivati a definirmi un mostro - ha affermato la modella che, come precisato durante l'intervista, è scoppiata dopo mesi di offese continue ed è arrivata quasi a lasciarsi andare - Ho sfiorato l’anoressia, vedevo che non stavo bene ma non pensavo di stare così male”.

All’apice del momento più difficile della sua giovane vita Nicole ha riferito di aver pensato al suicidio: “Non avevo più voglia di vivere, avevo perso la percezione delle cose”.

Un racconto da brividi, con la giovane che ha dichiarato di essere riuscita ad uscire dal tunnel nel quale era finita grazie all’aiuto di uno psicologo. “Mi ha fatto ragionare e piano piano sono riuscita a ritrovare me stessa”, ha chiosato la Mazzocato. Dall’altra parte Colloricchio si è soffermato sulla sua relazione bollente con Violeta Mangrinan a Supervivientes precisando che, nell’occasione, non ha mancato di rispetto all’ex: “Non stavamo più insieme”.