Dopo la smentita di Giordano Mazzocchi sul chiacchierato ritorno di fiamma con Nilufar Addati, ci ha pensato una famosa ex corteggiatrice di Uomini e donne a regalare un nuovo possibile "scoop" sulla napoletana. Giulia Latini, mentre era in diretta su Instagram, ha svelato che l'amica resterà nella sua città d'origine per Capodanno perché lì ha una situazione interessante: il pensiero che hanno fatto tanti, è che l'ex tronista stia frequentando qualcuno in gran segreto.

Possibile nuovo fidanzato per Nilufar ad un anno dall'addio a Giordano

Se Giordano Mazzocchi è soltanto un buon amico, Nilufar Addati potrebbe aver ritrovato il sorriso accanto ad un'altra persona: questo almeno è quello che si evince dalle parole che una cara amica della ragazza ha usato ieri sui social network forse inconsapevolmente.

Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed oggi influencer, alcune ore fa ha deciso di chiacchierare con i fan in diretta su Instagram: a chi le ha chiesto che programmi ha per Capodanno, la giovane ha risposto tirando in ballo l'ex tronista e Irene Capuano.

Le tre, che sono legate anche perché lavorano per la stessa agenzia di spettacolo, trascorreranno l'ultimo giorno dell'anno a Napoli o a Capri per assecondare Nilufar: a quanto pare, infatti, la giovane ha in ballo una "situazione interessante" nella sua Campania, perciò le sue amiche la seguiranno.

Nessun ritorno di fiamma per i 'Gilufar'

A far pensare che la Addati abbia un nuovo fidanzato segreto (sui social network non ha mai presentato nessuno dopo la rottura con Giordano), è anche una Stories che la stessa ha pubblicato su Instagram nella giornata di ieri. Nell'immagine in questione, la napoletana ha incluso un cartellone pieno di cuori e le parole "top secret" e "love everywhere" (amore dappertutto).

Se il cuore di Nilufar è davvero tornato a battere per qualcuno, è presto per dirlo: la giovane, infatti, ci ha sempre tenuto alla sua privacy e si è esposta sui social soltanto quando è stata certa di qualcosa.

Il possibile nuovo amore dell'ex tronista di U&D, però, di fatto mette fine alle speranze di quei fan che ancora credevano in un riavvicinamento con Mazzocchi: anche se è passato circa un anno da quando i due si sono lasciati, c'è chi non demorde nel pensare ad un loro ritorno di fiamma.

Pochi giorni fa, però, il romano ha spiegato chiaramente cosa c'è oggi tra lui e la Addati: dopo un periodo di gelo successivo alla rottura, i ragazzi si sono chiariti ed hanno costruito un rapporto d'affetto e stima, grazie anche al fatto che lavorando per la stessa agenzia di spettacolo (con la quale hanno recentemente registrato le puntate invernali di un format che li vede protagonisti assieme ad altri ex di Uomini e Donne).