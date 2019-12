Domenica 8 dicembre, dalle ore 20:35 su La7, andrà in onda una nuova puntata di Non è l'Arena, programma che si occupa di Politica ed attualità e che, dal 2017, va in onda tutte le domeniche in prima serata. Durante la prossima puntata, condotta come sempre dal giornalista Massimo Giletti, saranno numerosi i temi e gli ospiti che si avvicenderanno nel corso della diretta; uno dei momenti più attesi sarà sicuramente il confronto tra Vittorio Sgarbi e Alessandro Cecchi Paone, due tra gli uomini più dotti e litigiosi della tv italiana.

Il confronto tra Sgarbi e Cecchi Paone arriva dopo le dure critiche rivolte al critico d'arte

Il confronto, che promette scintille, tra Vittorio Sgarbi ed Alessandro Cecchi Paone è la conseguenza di quanto accaduto durante la puntata di Non è l'Arena del 24 novembre; durante un talk dedicato alle risse televisive, Massimo Giletti fece vedere un filmato con tutte le sfuriate più note del critico d'arte; a margine di tale filmato prese la parola Cecchi Paone, che attaccò Sgarbi: "Io e te (rivolto a Massimo Giletti, ndr) siamo stati formati in Casa Rai, dove non doveva uscire neanche una parolaccia.

Non riesco a comprendere come faccia un personaggio come Sgarbi, che dice in tutte le trasmissioni parolacce, possa essere continuamente invitato ovunque". Nel corso della prossima puntata, dunque, Sgarbi e Cecchi Paone avranno modo di chiarire le loro posizioni in quello che è un confronto che promette scintille.

Non è l'arena, gli altri temi ed ospiti

Ma il confronto tra i due personaggi della tv non sarà l'unico momento interessante della puntata; in apertura di essa si parlerà di politica, con la manovra finanziaria e la stabilità del governo in primo piano.

A questo talk parteciperà il giornalista Bruno Vespa, il senatore del Movimento 5 Stelle Gianluigi Paragone, la giornalista Annalisa Chirico e il direttore de "Il fatto quotidiano" Peter Gomez. Giletti tornerà a parlare anche del legame tra malavita e mondo dello spettacolo, partendo come già avvenuto nelle scorse settimane dal matrimonio tra Tina Rispoli e Tony Colombo; a questo talk parteciperà il consigliere dei Verdi della Regione Campania Francesco Emilio Borrelli, Nunzia de Girolamo e il magistrato Alfonso Sabella.

Ma durante le oltre tre ore di diretta ci sarà spazio anche per la vicenda di Cardito, il paese nel napoletano in cui morì il piccolo Giuseppe; il bambino di soli 7 anni è morto a causa delle violenze del patrigno nell'indifferenza di tutti coloro i quali sapevano. Durante questo spazio interverranno, tra gli altri, la giudice Melita Cavallo e la psicologa Stefania Andreoli. Infine spazio ancora alle risse nel mondo della televisione italiana: Giletti ne parlerà con Alba Parietti, Hoara Borselli, Gianfranco Rotondi e Luca Telese.

Sarà possibile seguire Non è l'Arena anche in diretta streaming dal sito di La7.