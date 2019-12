Riservano diverse sorprese ai telespettatori le anticipazioni della quinta e penultima puntata di Oltre la Soglia, la nuova serie televisiva di Canale 5 ambientata in un reparto di neuropsichiatria con protagonista Gabriella Pession e diretta dalla regista Monica Vullo.

Nella puntata che andrà in onda questa domenica 8 dicembre in prima serata alle 21:20, la dottoressa Tosca Navarro si occuperà di un nuovo caso, quello di Emma. In seguito la Navarro avrà nuovamente problemi con la sua malattia, ma sarà impegnata presso la struttura, poiché due pazienti fuggiranno all'improvviso.

Il caso di Emma

Nella quinta puntata di Oltre la soglia che verrà trasmessa stasera 8 dicembre, presso il reparto di neuropsichiatria della dottoressa Navarro arriverà Emma, la ragazza vive in una casa famiglia da quando ha perso entrambi i genitori e quando giungerà nella struttura psichiatrica sembrerà avere un comportamento alquanto riluttante e silenzioso con tutti quanti, anche con la dottoressa.

Successivamente si scoprirà che la giovane in realtà non parla da molto tempo. Pertanto Tosca e i suoi colleghi saranno parecchio turbati e vorranno risolvere il nuovo caso il più presto possibile per evitare che si presentino ulteriori disturbi.

In seguito Emma riprenderà improvvisamente a parlare, così la dottoressa Navarro cercherà subito di approfittare della situazione proficua per aiutare la ragazza.

Tommaso e Marica fuggono

Piergiorgio Di Muro vorrà incontrare Tosca per confessarle un fatto decisamente importante e sconvolgente, quando la donna verrà a sapere della notizia resterà assai sconvolta. Nel frattempo la dottoressa Navarro sarà in seria difficoltà a causa del suo malessere che non le darà pace, ma dovrà metterlo da parte a causa di un problema imprevisto che si presenterà presso la clinica psichiatrica.

Tommaso e Marica, infatti, fuggiranno insieme dall'ospedale per una "fuga romantica".

Più tardi Tosca si accorgerà che la ragazza in fuga, in realtà, non prende le sue pillole da una settimana, così la dottoressa sarà notevolmente in ansia per Marica e farà di tutto per riuscire a trovarla in tempo. I due giovani avranno il desiderio di fuggire da tutto e tutti per stare da soli, dal loro canto anche lontano dagli "alieni".

In streaming online le puntate di Oltre la soglia

Nell'attesa che vada in onda la quinta e penultima puntata di Oltre la soglia è possibile anche rivedere tutti gli episodi già trasmessi in televisione, registrandosi gratuitamente sul sito dedicato MediasetPlay.it.

Oltre alle puntate della serie televisiva sull'apposita piattaforma si possono trovare alcuni clip interessanti relativi alle trame della fiction.