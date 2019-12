Dani Osvaldo avrebbe ritrovato la serenità al fianco di una modella sudamericana che da tempo vive in Europa. Lo 'spiffero' è stato riportato dal settimanale Oggi, nel numero uscito in edicola venerdì 27 dicembre.

L'ex calciatore lo scorso anno ha partecipato a Ballando con le Stelle e, durante l'esperienza nel dance-show, ha intrapreso una relazione con la sua maestra Veera Kinnunen. L'avvicinamento tra i due aveva fatto molto discutere i telespettatori del programma condotto da Milly Carlucci, poiché la ballerina svedese all'epoca era fidanzata con il collega Stefano Oradei da oltre dieci anni.

Nonostante le critiche, in poco tempo tra Dani e Veera si era venuta a creare un'atmosfera di complicità che aveva fatto ricredere anche i più scettici. In primavera, però, i fan della coppia avevano notato l'assenza dei due dai social network, fino alla conferma della rottura improvvisa.

Dani Osvaldo avrebbe ritrovato l'amore

L'ex calciatore di Juve e Roma avrebbe ritrovato la serenità dal punto di vista sentimentale. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo, dopo l'addio a Veera Kinnunen avrebbe ritrovato il sorriso con una modella cilena che da tempo vive in Europa.

Al momento sul profilo Instagram del diretto interessato non ci sarebbe alcuna traccia della sua nuova fiamma, così come non sarebbe trapelato nulla sull'identità della ragazza.

Secondo il settimanale Oggi non ci sarebbe alcun dubbio sullo spiffero. Dani Osvaldo però, avrebbe preferito restare in silenzio in merito ai pettegolezzi sul suo conto.

L'ex attaccante potrebbe tornare in campo

Dal punto di vista professionale, la carriera artistica di Dani Osvaldo prosegue a gonfie vele. Il musicista a breve dovrebbe tornare ad esibirsi con la sua band.

Nonostante Osvaldo abbia lasciato il calcio da ormai qualche anno a questa parte, negli ultimi giorni si è tornato a parlare di un suo ritorno sul rettangolo di gioco. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sport, infatti, potrebbe indossare la maglia del Banfield.

A portare avanti le trattative sarebbe proprio il padre del musicista che da sempre è un tifoso del Taladro (trapano), nome con cui viene definito il club della città che si trova a circa 15 km da Buenos Aires. Per quanto riguarda il contratto del calciatore, potrebbe avere solamente una durata di sei mesi, ovvero da qui al termine della stagione. Sebbene l’ipotesi sia allettante, l’ultima parola sul futuro di Osvaldo, spetta al consiglio di amministrazione del Banfield e al tecnico Falcioni.