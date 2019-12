Pacifico Settembre in arte Pago, dopo l'esperienza a Temptation Island Vip, risulta essere uno dei personaggi più amati dai telespettatori. Ad oggi l'artista è single, ma secondo il settimanale Chi una donna molto famosa avrebbe perso la testa per lui.

Lo scorso sabato il cantante ha rivelato nel salotto di Verissimo, di essere ancora molto innamorato della sua ex fidanzata. Pago si è detto convinto che un grande sentimento, non si può spegnere da un momento all'altro. Tuttavia Pacifico è consapevole che al momento non vi sarà alcun ritorno di fiamma con Serena Enardu, per scelta di quest'ultima.

Per questo motivo l'artista ha deciso di voltare pagina e accettare la proposta di Alfonso Signorini, ovvero, di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 4.

Lo spiffero di Chi

Sul nuovo numero di Chi in uscita in edicola mercoledì 18 dicembre, la rivista diretta da Alfonso Signorini ha lanciato uno spiffero su Pago.

Stando a quanto riportato sulle pagine del magazine, l'ex concorrente di Temptation Island sarebbe corteggiato in modo serrato da una famosa artista. Per ora l'identità della donna non sarebbe stata rivelata, poiché si tratta di una persona molto conosciuta nel mondo dello spettacolo.

"Pago dopo la rottura con Serena Enardu, è diventato oggetto del desiderio delle donne di ogni età." Poi il pettegolezzo svelato da Chi: "In particolare c'è un'artista famosa che ha messo gli occhi sul cantante". Secondo quanto riferito nel giornale, la donna riempie il futuro gieffino di inviti galanti e messaggi affettuosi.

Sebbene Pacifico abbia il cuore libero, pare che al momento non abbia ceduto alle avances della donna in questione. Magari il cantautore vorrà arrivare nella Casa più spiata d'Italia con il cuore libero. A questo punto non resta che attendere ulteriori notizie, per capire come andrà a finire questo capitolo.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Gossip

Elga su IG: 'Ho sempre avuto stima per Pacifico'

La fine della relazione tra Pago e Serena Enardu ha creato una sensazione di vuoto anche all'interno della famiglia della cagliaritana. Attraverso un post pubblicato su Instagram, la gemella di Serena ha speso delle belle parole verso il suo ex cognato.

Elga ha confidato ai suoi fan di aver seguito tutta l'intervista di Pago a Verissimo e di essere rimasta contenta di quello che ha ascoltato. Poi la donna ha fatto gli auguri all'artista per il percorso al Grande Fratello, tanto da augurargli di essere il vincitore del reality-show.

Infine, a chi le ha chiesto in quali rapporti sia con Pago, Elga ha dato una risposta positiva: "Ho sempre avuto stima di lui, non avrei motivo di non averne ora". In effetti i rapporti con l'ex fidanzato della sua gemella sono ottimi: "Ci sentiamo tranquillamente".