Non è veramente Natale senza i classici Disney e i film natalizi più amati: le principali emittenti televisive lo sanno bene e infatti, anche per queste festività, quasi tutti i canali hanno deciso di puntare sui cartoni animati più amati e sulle pellicole simbolo di questo magico periodo dell'anno. Sin dal 20 dicembre e fino all'Epifania il pubblico avrà la possibilità di scegliere se rimanere fedele alla tradizione, optando per film e cartoni ormai emblema del Natale, o se puntare su creazioni Disney come La Bella e la Bestia e i film di grandi registi, come Il GGG - Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg.

I film in programma venerdì 20 e domenica 22 dicembre

Già da venerdì 20 dicembre grandi e piccini potranno iniziare ad immergersi nello spirito del Natale. Ad aprire le danze sarà, quest'anno, Canale 5: la rete ammiraglia Mediaset ha, infatti, deciso di puntare su un grande classico ovvero Un Natale da Chef, con protagonista Massimo Boldi.

Domenica 22 dicembre, invece, su Rai 3 andrà in onda il film Come d'incanto con Patrick Dempsey. Ad allietare la domenica pomeriggio ci pensa invece Italia 1 con La vera storia di Biancaneve alle ore 14:35.

Lunedì 23 e domenica 24 dicembre: tra i film anche il GGG

Per quanto riguarda la programmazione di lunedì 23 dicembre Canale 5 ha deciso di puntare su un grande classico ad effetto, molto amato da grandi e bambini: Il GGG - Grande Gigante Gentile, firmato da Steven Spielberg, che verrà trasmesso alle ore 21.20. Su Italia 1 andrà in onda il mitico cane delle nevi nel film d'animazione Balto, alle ore 16:40. Nel magico giorno della Vigilia di Natale tante sono le proposte tra cui i telespettatori potranno scegliere: Rai 2 ha pensato al film d'animazione Disney Alla Ricerca di Dory, sequel de 'Alla Ricerca di Nemo"; su Rai 3, invece, in seconda serata, andrà in onda lo sceneggiato Le avventure di Pinocchio, di Luigi Comencini.

Su Italia 1 sin dal pomeriggio i bambini si divertiranno con Willy Wonka e la Fabbrica di cioccolato alle ore 16:15 seguito da Il Grinch e poi in prima serata dall'immancabile film Una poltrona per due.

Nel giorno di Natale su Rai 1 andrà in onda La bella e la bestia

Per il 25 dicembre, giorno di Natale, Rai 1 schiererà un capolavoro dell'animazione Disney, per la prima volta in televisione dopo il grande successo ottenuto sul grande schermo: La bella e la bestia. Il film viene proposto nella sua versione del 2017 interpretata da Emma Watson e Dan Stevenson.

Su Rai 3 i più piccoli potranno divertirsi con il film Khumba - Cercasi strisce disperatamente. Anche per la mattina di Natale sono in programma molti film e cartoni interessanti, tra questi rientra I Rubacchiotti su Italia 1.

Rete 4 punta su un classico d'eccezione, ovvero Via col Vento, che compie 80 anni dalla sua uscita.

I film TV in programma il 26, 27 e 28 dicembre

Per il giorno di Santo Stefano, ovvero il 26 dicembre, Rai 2 delizierà il suo pubblico con il film d'animazione Ratatouille, mentre la mattina Rai 3 andrà propone il film L'Ape Maia.

Alle 21:20, invece, andrà in onda su Rete4 il film Non è Natale senza panettone.

Il 27 dicembre Rai 2 proporrà il film Saving Mr. Banks, il film che racconta la nascita di Mary Poppins, con Emma Thompson e Tom Hanks nei panni di Walt Disney. Il 28 dicembre, invece, su Rai 1 andrà in onda il film natalizio Abel - Il figlio del vento.