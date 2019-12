Ospite dell’ultima puntata di Domenica Live, Paola Caruso ha avuto modo di rispondere alle accuse che le aveva lanciato il suo ex fidanzato Moreno Merlo. I due continuano a darsi battaglia a suon di recriminazioni, nel salotto di Barbara d’Urso; secondo Moreno, l’ex bonas di Avanti un altro, lo avrebbe maltrattato mentre stavano girando una clip in piscina per la trasmissione. La conduttrice napoletana, a seguito delle parole del dj, decide di mandare in onda le immagini inedite: ’C’è una scena in cui cerco di tirare su il bambino...

lei bagna l’asciugamano e comincia a imprecare contro di me’, aveva detto Moreno domenica scorsa. Paola ha modo di rispondere e dice che in quel momento era molto arrabbiata con Moreno per il suo comportamento, non vedendoci niente di male nella sua reazione.

Paola Caruso: 'Moreno Merlo mi ha registrato di nascosto... ha usato il mio bambino’

Paola, nelle scorse settimane, era andata giù pesante con le accuse verso Moreno. Secondo lei, il ragazzo avrebbe sfruttato suo figlio solamente per approdare in televisione.

Lo accusa, inoltre, di averla registrata di nascosto e picchiata. La settimana scorsa, il Merlo aveva detto che era stata la Caruso a maltrattarlo fisicamente. Paola non ammette che passi un messaggio del genere e, soprattutto per difendere il piccolo Michelino, nella puntata dell’Immacolata del programma di Canale 5, si è presentata con un referto dell’ospedale, dal quale emerge un’ematoma all’occhio e un trauma contusivo. Porta anche tutte le ricevute delle cene fatte con Moreno, che ha pagato con la sua carta di credito.

‘Sono una persona provata dalla mia vita e dalle mie vicissitudini’

Paola é molto rammaricata della situazione che si è venuta a creare. Ha parlato anche della questione che vede coinvolta la mamma di Moreno; lei avrebbe acquistato all’ex suocera ben cinque vestiti di un costo molto alto, senza mai ricevere niente in cambio. Lei, è consapevole di avere un carattere particolare, ma ritiene che, se a Moreno non piaceva, poteva andarsene subito anziché aspettare novembre. Secondo Paola, la vita del dj, fatta di serate in discoteca fino alle cinque del mattino ogni sera, per lei che ha un figlio, era insostenibile.

I riflettori televisivi su questo caso sono ancora accesi, ma, sembra che adesso si stia passando alle vie legali. La Caruso, infatti, si è rivolta a Moreno, e lo ha esortato ad assumersi la sua responsabilità, perché si vedranno in tribunale. Il caso, è più aperto che mai. Come ha avuto modo di sottolineare anche Barbara d’Urso, sono ancora tante le incomprensioni e le incongruenze che devono essere chiarite tra i due ex amanti.