Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera d'epoca "Il Paradiso delle signore", ambientata nella Milano degli anni 60. Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020, tutti i pomeriggi su Rai 1 a partire dalle 15.30. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla riapertura del Paradiso dopo le feste di Natale, sulla proposta di matrimonio di Salvatore per Gabriella, sulle preoccupazioni di Agnese per le sorti di suo marito in Germania, sull'ossessiva gelosia di Ludovica per la vicinanza fra Riccardo ed Angela e sulle continue discussioni di Roberta e Marcello.

Il Paradiso riapre al pubblico

Le anticipazioni de "Il Paradiso delle signore" ci segnalano che il Paradiso riaprirà le sue porte dopo le feste natalizie. Clelia e Luciano ritorneranno a lavorare l'uno di fianco all'altro come semplici colleghi, ignorando volutamente tutto quello che c'è stato fra di loro in passato. Nel frattempo, Le Veneri inizieranno ad organizzare le celebrazioni per il Capodanno, mentre Marcello si trasferirà a casa di Armando. Umberto farà di tutto per ottenere il patrimonio della Brancia nel più breve tempo possibile.

Agnese inizierà a preoccuparsi per le sorti del marito, quando le verrà restituita al mittente una lettera che lei gli aveva inviato in Germania. Più tardi, Salvatore chiederà a Gabriella di diventare sua moglie, mentre Roberta finirà per litigare con Marcello proprio allo scadere della mezzanotte.

Roberta confessa di tenere sia a Federico che a Marcello

Rocco si confiderà con Armando, dopo aver trovato la lettera che Agnese aveva scritto al marito. Angela racconterà a Riccardo di aver deciso di pagare un avvocato per riprendere nuovamente le ricerche di suo figlio. Dopo aver litigato allo scoccare della mezzanotte, Marcello e Roberta continueranno a non capirsi e ad avere problemi di comunicazione anche nei giorni seguenti. Dopo aver accettato la proposta di matrimonio di Salvatore, Gabriella chiederà a Cosimo di non corteggiarla più.

Ludovica fingerà di non essere gelosa di Angela quando scoprirà che Riccardo ha intenzione di aiutarla. Roberta racconterà in lacrime a Clelia di nutrire dei sentimenti sia per Federico che per Marcello.

Dopo aver scoperto che Umberto intendeva regalare a tutte e due lo stesso bracciale, Flavia ed Adelaide inizieranno a comprendere che forse il Guarneri non è stato sincero con nessuna delle due. Ludovica affronterà Angela e le chiederà perentoriamente di stare lontana da Riccardo. Nel frattempo, Silvia, Luciano e Roberta rimarranno sconvolti quando riceveranno a casa una notizia inaspettata e sconcertante.