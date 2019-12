Si è rinnovato anche questa settimana sulla Rai il consueto appuntamento con la serie televisiva di genere drammatico, "Pezzi unici", interpretata fra gli altri da Sergio Castellitto (Vanni Bandinelli), Loretta Goggi, Irene Ferri, Fabrizia Sacchi e Giorgio Panariello. Domenica primo dicembre, infatti, è andata in onda in prima serata su Rai 1 la terza puntata della prima stagione, in cui sono stati trasmessi gli episodi 5 e 6, incentrati principalmente su Lapo, sulla chiusura della bottega di Vanni e sul suo imminente divorzio.

Per tutti quelli che non hanno potuto guardare il terzo appuntamento della fiction sulla rete ammiraglia Rai, potranno visualizzarne facilmente la replica sui canali ufficiali della Tv di Stato.

Dove vedere online la replica della terza puntata

Nello specifico, si informa che la replica del terzo appuntamento con "Pezzi unici" è visibile soltanto in streaming sul sito on demand Rai Play, che presenta un'ampia sezione dedicata alla serie, in cui è possibile trovare le repliche degli episodi già trasmessi in tv, più alcuni video extra dedicati al cast e al making of degli episodi.

Da ricordare che Rai Play riserva la visione dei suoi contenuti soltanto agli utenti registrati alla piattaforma, quindi è consigliabile registrarsi al sito prima di tentare di visualizzare qualsiasi video. La registrazione ed il conseguente login alla piattaforma è totalmente gratuito, non comporta nessun onere a carico degli utenti e riserva agli utenti la possibilità di scaricare un'app da utilizzare sui dispositivi mobili.

La trama ufficiale

La trama ufficiale della terza puntata ci segnala che l'episodio numero 5 è principalmente incentrato soprattutto su Lapo, uno dei "Pezzi Unici" presenti nella bottega di Vanni.

Il giovane ha avuto, fin dall'infanzia, una vita molto complicata caratterizzata dalla prematura morte del padre falegname, dalla tossicodipendenza della madre e da un patrigno violento che di mestiere faceva lo spacciatore. Le difficoltà vissute hanno portato il giovane a custodire dentro di sé molta rabbia ed irascibilità, tanto da portarlo ad aggredire anche uno dei clienti della bottega. La situazione peggiorerà notevolmente quando Lapo, verrà a sapere che sua madre Linda ha lasciato la comunità e potrebbe andare a trovarlo.

Sarà proprio in quel momento che Valentina e tutti gli altri "Pezzi unici" temeranno che il loro segreto possa essere riportato alla luce. Nel frattempo, Vanni sarà costretto ad affrontare altri due dispiaceri: la chiusura della sua bottega, dopo alcuni controlli, e la decisione di sua moglie di voler finalizzare la loro separazione per poter avviare le pratiche per il divorzio.