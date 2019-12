La fiction Pezzi Unici con protagonista Sergio Castellitto nei panni di Vanni Bandinelli, dopo aver appassionato milioni di spettatori per ben sei settimane, ha chiuso i battenti ieri sera. A seguito della messa in onda del tanto atteso appuntamento finale, il pubblico ha fatto capire chiaramente di essersi affezionato alle storie dell'artigiano fiorentino e dei suoi giovani allievi. Purtroppo, per il momento, i dirigenti della Rai non hanno ancora annunciato se sarà realizzata una seconda stagione.

Anche se attualmente è troppo presto per sapere la risposta, non mancano di certo i presupposti per la creazione di nuove dinamiche grazie agli ottimi ascolti registrati. Cinzia TH Torrini, in occasione della consegna di una targa di ringraziamento installata nel centro di Prato di recente, ha fatto presagire che ci sarà un proseguimento. Nonostante ciò, l’attrice Irene Ferri, che nella Serie TV ha interpretato Anna Berardi, in un'intervista rilasciata a FanPage.it ha dichiarato che spetterà alla regista e alla Rai decidere se scrivere o meno un sequel.

Le parole della regista Cinzia PH Torrini sul possibile sequel della fiction

La prima stagione della fiction con Sergio Castellitto, Irene Ferri, Fabrizia Sacchi, Leonardo Pazzaglì, che ha visto anche la partecipazione di Giorgio Panariello e di Loretta Goggi, è giunta al termine. È scontato ribadire che questo sceneggiato, che narra le vicende di un gruppo di ragazzi problematici per via di un passato difficile, ha convinto il pubblico vincendo tutte le sfide dell’auditel. Dopo aver seguito il gran finale, in cui è venuta alla luce la verità sul tragico decesso di Lorenzo, aumentano le speranze dei fan di poter vedere un prosieguo. Nel corso della conferenza stampa tenutasi il 12 novembre a Firenze, la regista, riguardo ad un probabile rinnovo della serie tv, ha dichiarato: “Ci sono delle belle idee, delle cose anche già scritte”.

Inoltre, lo scorso 18 dicembre, Cinzia TH Torrini, dopo aver rimesso piede a Prato per ringraziare i residenti e i commercianti che hanno ospitato le riprese della fiction, in merito ad una seconda stagione ha affermato: “Lo abbiamo proposto alla Rai, chissà che non ci rivedremo presto”.

Irene Ferri: 'Spetta alla Rai decidere se realizzare la seconda stagione'

Se l’eventuale secondo capitolo della serie televisiva dovesse essere confermato, potrebbe tornare ad occupare il piccolo schermo italiano tra il 2020 ed i primi mesi del 2021. Sempre riguardo al grande riscontro ottenuto da Pezzi Unici, l’interprete di Anna Berardi, in un’intervista rilasciata al sito Fanpage.it, ha sottolineato che non è da escludere un rinnovo. L’attrice Irene Ferri, oltre a dichiarare di ricevere tanti messaggi da parte di coloro che vorrebbero vedere un continuo, ha affermato che si tratta di una decisione che non dovrebbero prendere lei o gli altri protagonisti, ma la regista e la Rai.

Per sapere con assoluta certezza se i telespettatori appassionati verranno accontentati, quindi non resta che attendere notizie ufficiali.