Nuovo spazio dedicato alle notizie su Pezzi Unici, la Serie TV con protagonista Sergio Castellitto in onda ogni domenica sulla tv di Stato. Gli spoiler della quinta puntata in onda il 15 dicembre su Rai Uno, rivelano che Lucio tornerà nella vita di Jess dopo aver passato un periodo in carcere. Lapo, invece, avrà una discussione con Valentina che sfocerà in aggressione mentre Vanni Bandinelli cercherà ulteriori indizi sulla morte di Lorenzo.

Jess ritrova l'ex marito

La serie tv si avvicina al gran finale.

Le anticipazioni riguardanti la quinta puntata trasmessa domenica 15 dicembre dalle ore 21:20 su Rai Uno, rivelano che Vanni deciderà di recarsi al capannone in cerca di ulteriori indizi sulla morte di Lorenzo. Intanto Jess si sentirà sempre più sola, dopo che il suo gruppo di amici le ha sottratto il suo 'tesoretto'. Inoltre la ragazza teme che il suo ex marito Lucio possa venire a molestarla dopo essere uscito di prigione. Paure che diventeranno certezze, quando l'uomo inzierà ad aggirarsi intorno alla casa famiglia in sella ad una motocicletta.

Dall'altro canto, Carlo proverà addirittura a baciare Jess, ma lei lo rifiuterà.

Elia, invece, scoprirà che Beatrice non ha venduto il 'tesoretto' rubato a Jess, ma gli ha dato i suoi soldi che erano messi da parte per pagare l'affitto di una camera, in cui vivere da sola. Per questo motivo, il ragazzo si sentirà in difficoltà verso Beatrice, tanto da allontanarsi da lei. Infine gli affari al laboratorio artigianale andranno a gonfie vele, Bandinelli, infatti, accetterà l'incarico di restaurare alcuni mobili antichi.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

Lapo schiaffeggia Valentina

Jess si avvicinerà nuovamente ad Elia per paura di trovarsi di fronte Lucio. Intanto il nobile Cellesi sarà molto soddisfatto del lavoro svolto dall'artigiano fiorentino, tanto da invitare tutti ad una festa in loro onore. Per l'occasione, Vanni acquisterà degli abiti nuovi a tutti i ragazzi per partecipare all'evento. Qui, i Pezzi Unici ritroveranno un po' di serenità. Lapo, invece, arriverà addirittura a dare uno schiaffo a Valentina e lei non avrà nessuna intenzione di perdonarlo.

Carlo regalerà un libro, contenente la mappa di Villa Cellesi a Jess. Per questo motivo, la giovane tenterà un furto nell'antica dimora che finirà in tragedia. Infatti sarà portata via da Lucio, arrivato nel frattempo alla villa. Ricordiamo che tutte le puntate della prima stagione della serie tv sono disponibili in streaming su Rai Play.