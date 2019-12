La Serie TV "Pezzi Unici" continua a registrare ottimi ascolti su Rai Uno grazie ai temi attuali toccati nei vari appuntamenti. Gli spoiler della quarta puntata dell'8 dicembre, rivelano che Vanni Bandinelli comincerà ad indagare su Elia per scoprire la verità sulla morte di Lorenzo. I ragazzi, invece, saranno tenuti in pugno da Linda, la madre di Lapo.

Pezzi Unici, puntata 8 dicembre: Vanni indaga sulla morte di Lorenzo

La serie tv con Giorgio Panariello e Sergio Castellitto continua il suo grande successo sulla tv di Stato.

Le anticipazioni di Pezzi Unici, riguardanti la quarta puntata in onda domenica 8 dicembre 2019 dalle ore 21:20 su Rai Uno, rivelano che Vanni sarà sempre più convinto di essere vicino alla verità sulla morte di suo figlio. A tal proposito, l'uomo capirà che il suo strano decesso è legato ad una partita di droga rubata. Per questo motivo, Bandinelli comincerà a farsi mille domande, visto che Lorenzo, prima di essere ritrovato esanime, aveva chiesto al padre di prestargli del denaro. Peccato che l'ebanista l'avesse messo alla porta.

Dopodiché, quest'ultimo confesserà a Chiara di sentirsi in colpa nei confronti del primogenito, tanto da voler trovare il colpevole ad ogni costo, nonostante le verità siano scomode e dolorose.

I ragazzi tenuti in pugno da Linda

Nel frattempo, i laboratori di Vanni e Marcello parteciperanno ad un bando comunale, grazie alla complicità di Beatrice. Un progetto in cui si getteranno a capofitto tutti i Pezzi Unici. Purtroppo i rapporti tra i ragazzi risulteranno molto tesi, in quanto Linda li tiene sotto scacco. Di conseguenza, il gruppo non avrà altra scelta che recuperare dei soldi per comprare il suo silenzio.

Bandinelli spia le mosse di Elia, Beatrice davanti ad un bivio

Nel corso della quarta puntata di Pezzi Unici in onda l'8 dicembre su Rai Uno, vedremo Vanni sorvegliare da vicino Elia, un ex tossico che aveva una grande amicizia con Lorenzo. Intanto Valentina, Lapo e Erica decideranno di mettere mano sugli oggetti rubati di Jess per pagare Linda. Ma la più giovane del gruppo cercherà di opporsi, sebbene invano. In particolare, il gruppo dovrà trovare un modo per venderli, senza rischiare una denuncia per ricettazione.

Per questo motivo, Elia sarà costretto a chiedere aiuto a Beatrice. Proprio quest'ultima accetterà di aiutarlo, sebbene sappia che i gioielli che le ha dato sono rubati. La donna, a questo punto, sarà messa di fronte una scelta difficile: tradire il giovane di cui si è innamorata o mettere a repentaglio la propria reputazione? In attesa di vedere questi colpi di scena, si ricorda che la prima stagione della fiction, diretta da Cinzia TH Torrini, è visibile in streaming su 'Rai Play'.