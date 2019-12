La serie televisiva Pezzi Unici con protagonisti Sergio Castellitto, Irene Ferri, e Giorgio Panariello, dopo aver tenuto compagnia ai telespettatori si avvia alle battute finali. Le anticipazioni dell’ultimo appuntamento che verrà trasmesso su Rai 1 il 22 dicembre 2019 a partire dalle ore 21:25, dicono che Anna Berardi troverà il coraggio per fare una confessione a Vanni Bandinelli. La direttrice della casa famiglia farà sapere all’artigiano fiorentino un segreto, che si porta dietro da anni.

Spoiler ultima puntata: Anna si confida con Vanni

Il tanto atteso finale di stagione della fiction diretta da Cinzia TH Torrini, si preannuncia ricco di tensione.

Dagli spoiler della sesta ed ultima puntata in programmazione domenica 22 dicembre 2019 salvo cambiamenti di palinsesto, si evince che Vanni avrà dei sospetti su Lucio e Jess, poiché crederà che siano i colpevoli della morte di suo figlio. Nonostante quest’ultima assicurerà all’artigiano fiorentino di essere innocente, la sua versione non sarà convincente. Il Bandinelli infatti non riuscendo a credere alle parole di Jess, la caccerà via dal suo laboratorio. L’artigiano sarà certo che il suo compianto figlio prima di morire, si sia fatto coinvolgere dai due ex coniugi in qualcosa di illegale.

Nel contempo Lapo tenterà di farsi perdonare dalla fidanzata Valentina, mentre Beatrice cercherà di fare pace con Elia. I pezzi unici cominceranno a sentire la mancanza di Jess. Successivamente le forze dell’ordine prenderanno in considerazione i sospetti di Vanni. Quest’ultimo avrà una discussione con Anna, ma questa volta non sarà a causa dei ragazzi: durante l’acceso confronto la direttrice della casa famiglia rivelerà al Bandinelli un segreto del suo passato. Jess dopo aver ricevuto un messaggio dal cellulare di Lorenzo, rimarrà sconvolta e sarà convinta che l’assassino dello stesso sia Lucio.

A questo punto la giovane architetterà un piano per far tornare in prigione il suo ex marito. Il Bandinelli farà sapere ai suoi allievi che presto dovranno cavarsela senza di lui, poiché il corso sta per giungere al termine. Valentina affronterà Vanni e gli ordinerà di riaccogliere Jess nella sua bottega: quest’ultima non appena si troverà di fronte all’artigiano lo metterà subito al corrente dell’arresto di Lucio. Il Bandinelli si recherà in commissariato per guardare in faccia l’omicida di suo figlio.

A gran sorpresa l’ispettore Sarti spiazzerà il restauratore fiorentino, dicendogli che l’ex marito di Jess non è il vero responsabile del decesso di Lorenzo, perché la notte in cui suo figlio è morto si trovava rinchiuso in carcere. In un susseguirsi di colpi di scena la verità verrà a galla, mentre Vanni ancora senza parole per il fatto che Anna gli abbia aperto il suo cuore, verrà supportato dal suo amico Marcello.

Riassunto episodio del 15 dicembre

Nel penultimo episodio che il pubblico ha visto il 15 dicembre 2019, Marcello si è preoccupato per non vedere di buon occhio la relazione tra sua figlia ed Elia.

Nel contempo Vanni ha continuato a fare delle indagini per far luce sul tragico decesso del figlio Lorenzo. Il restauratore non ha fatto fatica a capire che il suo consanguineo stava falsificando un dipinto per saldare dei debiti, gli stessi per i quali gli aveva detto di aver bisogno di denaro. A questo punto il Bandinelli non ha avuto altra scelta che rintracciare colui che ha commissionato il quadro al figlio. Il famoso artigiano e Carlo si sono recati in un magazzino abbandonato, ma senza riuscire a trovare nessuna prova in grado di dare delle risposte sulla misteriosa fine di Lorenzo.

Jess ha ricevuto un messaggio dal suo ex marito Lucio, che si è detto disposto a dare un’altra possibilità alla loro storia d’amore. Vanni è stato convinto che l’ex tossico Elia sappia qualcosa riguardo alla morte di suo figlio, con cui aveva stretto un forte legame di amicizia. Quest’ultimo, Lapo, Valentina, ed Erica, hanno deciso di usare il tesoretto che Jess ha messo da parte grazie ai suoi furti per pagare Linda. Carlo ha cominciato a provare dei forti sentimenti per l’ex moglie di Lucio, invece Lapo e la fidanzata sono entrati in crisi a causa di uno schiaffo.

Fortunatamente a far tornare il sereno nella coppia ci ha pensato Vanni su richiesta di Anna, ma con la complicità di un sarto. Infine Chiara si è allontanata ulteriormente dal marito, con il dubbio che potrebbe aver intrapreso una tresca con la Berardi.