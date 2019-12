Nella puntata di ieri, venerdì 13 dicembre, di Pomeriggio 5, si è discusso nuovamente della questione relativa al presunto triangolo amoroso che vedrebbe coinvolti Elena Morali, Scintilla e Daniele Di Lorenzo. Quest'ultimo si è collegato con lo studio per raccontare alla conduttrice Barbara D'Urso ulteriori particolari sulla relazione clandestina che avrebbe intrattenuto con la bella showgirl.

Inoltre, durante la puntata, sono intervenuto gli opinionisti Biagio D'Anelli, Francesca Cipriani e il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. Nelle battute conclusive dell'intervista, Di Lorenzo ha affermato di essere ancora innamorato della Morali.

Daniele Di Lorenzo conferma che Elena Morali ha avuto un piccolo malore

Daniele Di Lorenzo ha raccontato di aver risentito e rivisto Elena Morali proprio in questi giorni per parlare di alcune dichiarazioni rilasciate su Novella 2000 e di alcuni problemi irrisolti: "Ci siamo sentiti quando è rientrata da New York, poi ci siamo incrociati un paio di volte per chiarire".

Barbara d'Urso ha affermato di aver saputo che la soubrette bergamasca si è sentita male di recente. Il produttore ha risposto: "Quando eravamo al telefono mi ha detto che non si sentiva bene a causa della pressione.

Ho preferito chiamare un'amica che abita lì vicino e le ho chiesto di andare a casa sua per vedere come stesse. Poi è finita in ospedale. Questo è stato il motivo per cui non siamo riusciti a riparlare".

Inoltre ha aggiunto: "Lei mi ha detto di aver deciso di prendersi un periodo lontano da tutti per ritrovare se stessa. Non so precisamente dove sia e con chi, ma so che è all'estero". A questo punto si è inserito nel discorso Roberto Alessi, il quale ha replicato seccamente: "È con Scintilla".

Daniele risponde a D'Anelli: 'Non mi sono sentito preso in giro'

Biagio D'Anelli è intervenuto sull'intricata vicenda che vede coinvolti Elena Morali, Scintilla e Daniele Di Lorenzo, dicendo: "Conosco molto bene Elena e Daniele.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Gossip Barbara D'Urso

Tra l'altro, ero a Canazei e ho incontrato per caso Daniele che mi ha confessato di essere fidanzato con Elena Morali. Mi è preso un colpo e mi sono chiesto se Elena stesse ancora con Scintilla".

Subito dopo, l'ex concorrente del Grande Fratello ha espresso il suo parere sulla questione: "Mi dispiace, ma secondo me Elena ha preso in giro due uomini". Di Lorenzo ha prontamente ribattuto: "No, non è vero e non mi sono sentito assolutamente preso in giro".

Infine, Barbara d'Urso ha chiesto al produttore romano se prova ancora dei sentimenti verso la showgirl lombarda, e la risposta dell'uomo è stata: "Sì, sono sempre stato innamorato di lei, ma di una Elena che mi faceva credere quelle cose.

Se lo avesse fatto, probabilmente lo sarei ancora".