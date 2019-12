Nella puntata di giovedì 19 dicembre di Pomeriggio 5, programma in onda su Canale 5 condotto da Barbara D'Urso si è parlato di chirurgia estetica e dei vip che vogliono apparire sempre più attraenti. Tra gli ospiti presenti in collegamento e in studio, Francesco Nozzolino, Serena Garitta, Floriana Messina e Roger Garth. Come in ogni puntata, non sono mancate discussioni e polemiche tra gli ospiti e questa volta i protagonisti sono stati proprio Floriana e Roger.

I due, infatti, si sono attaccati a vicenda sull'abuso di vari ritocchini estetici.

Pomeriggio 5, scontro tra Floriana Messina e Roger Garth

Nel corso puntata di oggi di Pomeriggio 5, Floriana Messina ha ammesso di aver fatto qualche ritocchino estetico al seno e al naso senza stravolgere il suo aspetto fisico. L'ex gieffina, inoltre, ha dichiarato che grazie alla sua nuova immagine, è riuscita a conquistare anche la squadra di calcio del Napoli che l'ha scelta come madrina. Una decisione che è stata contestata da Roger Garth, opinionista di Barbara D'Urso, che ha attaccato la Messina e la sua scelta di ricorrere alla chirurgia estetica.

"Sono davvero deluso dalla squadra del Napoli perché a Napoli ci sono le ragazze più belle d'Italia. Ora scegliere te non è un bell'esempio", ha dichiarato Roger, scagliandosi contro l'ex gieffina. "Ancora parli? Sembri Barbie California, sei tutto rifatto. Sei di gomma, hai gli zigomi rifatti e parli ancora di me", ha replicato la Messina. "Sei una sciocca", ha affermato ancora Roger. "Ti faccio la faccia piena di schiaffi!", ha risposto l'ex gieffina. "Che fai mi minacci?", ha continuato l'opinionista biondo. Poi, è intervenuta Serena Garitta che è convinta che Floriana non avesse bisogno della chirurgia estetica per assomigliare a tante altre donne essendo già molto bella e avendo una grande personalità.

Pomeriggio 5, Roger contro Nozzolino: 'Senza una dieta, la chirurgia non serve'

Anche Francesco Nozzolino ha confermato di voler ricorrere a qualche ritocchino estetico per cambiare il proprio aspetto fisico. "Ho deciso di fare un intervento estetico con Lorenzetti.

Mi toglierà il doppio mento e le t***", ha dichiarato Nozzolino a Pomeriggio 5. "Se non segui una dieta, la chirurgia estetica non serve a nulla", ha punzecchiato Roger Garth. "Lui mi ha chiesto di aiutarlo e quindi può fare il collo, una parte del seno e della pancia e poi, naturalmente dovrà seguire una dieta", ha affermato il professor Lorenzetti. "Poi non sarà più Nozzolino", ha detto Barbara D'Urso. "L'immagine di Nozzolino non sarà stravolta, invece quella che rimane invariata è la sua simpatia", ha ammesso Lorenzetti. Quest'ultimo, infine, ha annunciato che l'operazione si svolgerà a gennaio, dopo il periodo festivo.