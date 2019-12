Ieri, giovedì 5 dicembre, è andata in onda su Canale 5 una nuova e scoppiettante puntata di Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D'Urso. La conduttrice partenopea ha trattato le ultime notizie riguardanti la cronaca e il Gossip, tra cui anche il caso di Fedez che ha confessato di essere a rischio di sclerosi multipla. Un argomento molto delicato e complesso che ha fatto parecchio discutere negativamente la maggior parte del pubblico. Il motivo? La presentatrice ha lanciato erroneamente un appello sulla prevenzione di una malattia genetica.

Barbara D'Urso criticata duramente dal pubblico di Twitter

Barbara D'Urso ha espresso la sua vicinanza a Fedez su quanto accaduto e poi ha comunicato: "Mi raccomando fate prevenzione". Tale dichiarazione ha fatto parecchio storcere il naso al pubblico di Twitter che ha commentato: "Ma la sclerosi multipla è una malattia genetica, o ce l'hai o non ce l'hai. Non si può essere a rischio, non è un virus che rischi di beccarti e se ce l'hai non c'è prevenzione. Ma che c...o dite? Questa è disinformazione!".

Poi, qualcun altro ha rincarato la dose scrivendo: "Ma come c...o fai a prevenire la sclerosi multipla? Mica puoi fare prevenzione come per il tumore al seno, alla prostata ecc..." Insomma, una polemica che si è accesa subito dopo la messa in onda del programma di Canale 5. Come replicherà la conduttrice a tali dure accuse? Chissà, sicuramente si accorgerà di aver fatto un grande errore e farà le sue sentite scuse.

Ma la sclerosi multipla è una malattia genetica 🤔o ce l’hai o non ce l’hai ....non si può essere a rischio ....non è un virus che rischi di beccarti 😡 e se è ce l’hai non c’è prevenzione !!! Ma che azz dite ?!? Questa è disinformazione !!!! 😡😡😡 #Pomeriggio5 — La🇨🇭moscia p.i.p. (@LaRmosciata) December 5, 2019

Ma come cazzo fai a prevenire la sclerosi multipla? Mica puoi fare prevenzione come per il tumore al seno, alla prostata ecc. #Pomeriggio5 — ☆LAURA☆🌸 (@lauretta_0k) December 5, 2019

Fedez rassicura i fan preoccupati: 'Sto bene'

Nella toccante intervista de La Confessione di Peter Gomez, Fedez ha dichiarato che dopo aver fatto una risonanza magnetica, ha scoperto di avere una zona del cranio demineralizzata che se non controllata periodicamente potrebbe tramutarsi in sclerosi multipla.

Una notizia sconvolgente che si è subito diffusa a macchia d'olio sui social e che ha messo parecchio in agitazione i fan del rapper milanese. Poi, il marito di Chiara Ferragni ha voluto chiarire meglio la situazione sul suo stato di salute, pubblicando una serie di Instagram Stories: "Sentivo il bisogno di tirare fuori un po' di cose accadute nell'ultimo anno per chiudere un cerchio e guardare avanti. Ho visto che sono già usciti tanti articoli, alcuni con dei titoli molto allarmanti. In realtà sto bene.

Vi chiedo di guardare l'intervista completa. Quello che non dico si riesce a riassumere in un titolo e ribadisco che sto bene". Insomma, a quanto pare, stando alle dichiarazioni del cantante, si tratterebbe soltanto di allarmismo creato ad hoc dai media per fare notizia e che non corrisponderebbe affatto alla realtà dei fatti.