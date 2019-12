Il Natale si avvicina e anche quest'anno per il periodo delle feste la programmazione delle reti Rai sarà ricca e variegata. Puntuali come sempre torneranno in onda anche i classici cartoni animati della Disney, ormai diventati un vero e proprio appuntamento fisso della programmazione festiva. Molti di questi 'classici' dell'animazione saranno trasmessi in prime time sulle reti Rai, tra cui Cenerentola ma anche La bella e la bestia e Gli Incredibili.

I film e cartoni Disney per le feste di Natale: i vari appuntamenti in onda sulle reti Rai

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla programmazione delle reti Rai per le feste di Natale 2019, prevedono che si partirà il 23 dicembre, quando in prime time sulla seconda rete della tv di Stato verrà trasmessa la pellicola "Alla ricerca di Nemo", un vero e proprio capolavoro targato Disney Pixar.

E poi ancora il 24 dicembre sempre in prime time alle 21:05 su Rai 2 sarà la volta del film "Alla ricerca di Dory" trasmesso in prima visione assoluta. La programmazione festiva delle reti Rai proseguirà il 25 dicembre, quando in prime time su Rai 1 sarà trasmesso il film de "La bella e la bestia" con Emma Watson. A seguire alle 23:15 andrà in onda il cartone "La bella e la bestia 2 - Un magico Natale". Da segnalare anche la messa in onda del film Planes 2, che andrà in onda nella mattinata di Natale su Rai 2 a partire dalle 8:45.

Per la serata del 26 dicembre, invece, alle 21:05 su Rai 2 sarà la volta del film Disney Ratatouille, la dolcissima favola del topo Remy che ha un sogno nel cassetto: quello di diventare uno chef rinomato. Su Rai 1, invece, andrà in onda Cenerentola, in versione live action con Lily James e Cate Blanchett.

Programmazione decisamente ricca anche di film a tema natalizio che andranno in onda per tutta la settimana su Rai 2 alle ore 14 e alle ore 15:35, prendendo il posto della trasmissione Detto Fatto, che risulta sospesa nella settimana che va dal 23 al 27 dicembre per lasciare spazio alle varie pellicole.

Non solo cartoni Disney: anche tanti concerti sulle reti Rai

Oltre ai cartoni animati, la programmazione delle feste di Natale 2019 delle reti Rai, prevede anche la messa in onda di diversi concerti come quello da Assisi che andrà in onda il 25 dicembre alle ore 12:30 sulla rete ammiraglia.

Immancabile, poi, l'appuntamento del 31 dicembre con L'anno che verrà, la trasmissione condotta da Amadeus che accompagnerà il pubblico italiano verso il nuovo anno. Tantissimi gli ospiti musicali che saranno presenti in piazza a Potenza con il padrone di casa, il quale quest'anno sarà al timone della nuova edizione del Festival di Sanremo che andrà in onda a febbraio sulla rete ammiraglia.