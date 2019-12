È stata una registrazione di Uomini e donne a dir poco spumeggiante quella che si è tenuta ieri 27 dicembre agli studi Elios di Roma. In essa, infatti, è stato concesso ampio spazio a Gemma Galgani e alla sua decisione di chiudere con Juan Luis Ciano ma non sono mancate le novità anche per altre dame e cavalieri del parterre del Trono Over. In studio sono tornati Pamela Barretta ed Enzo Capo, che hanno confermato come tutto stia procedendo per il meglio nel loro rapporto. Le brutte notizie, invece, sono arrivate per Valentina Autiero mentre Armando Incarnato ha dato il suo numero di telefono a Barbara De Santi con la quale ha anche ballato più volte per tutta la durata della puntata.

Jean Pierre Sanseverino, l'ex spasimante di Gemma Galgani, ha aggiornato sulla sua frequentazione con due dame mentre Samuel ha deciso di chiudere con Simonetta.

L'annuncio di Enzo Capo: 'Mi sono innamorato di te'

Il Vicolo delle News ha diffuso le anticipazioni di Uomini e donne relative all'ultima registrazione del Trono Over. Gli ospiti Enzo e Pamela hanno parlato del loro rapporto che continua per il meglio: fra pochi giorni, lei presenterà il figlio a Capo che, a sua volta, sta già pensando di avere un bambino con la dama.

Il cavaliere ha quindi consegnato alla fidanzata una scatola con delle rose rosse e all'interno un bigliettino con la scritta: "Mi sono innamorato di te". La parola è poi passata a Jean Pierre e al racconto della sua frequentazione con Aurora e Antonella. La prima ha spiegato di non provare per lui nessun sentimento, la seconda si è detta interessata a continuare l'amicizia anche se lui ha precisato di non sentire alcuna attrazione. Alla fine, Jean Pierre e Antonella hanno deciso di continuare a sentirsi anche se senza alcun impegno.

Uomini e donne anticipazioni: Armando dà il suo numero a Barbara

Proseguendo con le anticipazioni del Trono Over di Uomini e donne, Valentina ed Erik hanno chiuso il loro rapporto. Lei ha vissuto alcuni giorni difficili, durante i quali era giù di morale, ma il cavaliere non l'ha capita, pretendendo che la dama fosse sempre euforica.

Lei è apparsa particolarmente dispiaciuta per non essere riuscita ancora a trovare la persona giusta. Samuel ha chiuso con Arianna perché si è reso conto che tra loro non è scattato nulla mentre Simonetta non ha gradito uno scherzo del cavaliere ed è stata lei ad optare per la fine della frequentazione. Spazio ad Armando Incarnato che ha dato il suo numero di telefono a Barbara De Santi. Lei lo ha rifiutato, dichiarando di considerarlo soltanto un amico. La dama ha comunque accettato di ballare più volte con il cavaliere per tutta la durata della registrazione.