Cecilia Rodriguez è stata l'ospite della prima puntata della nuova stagione di 'Rivelo', programma condotto da Lorella Boccia che va in onda ogni giovedì su Real Time in prima serata. Obiettivo di queste chiacchierate senza filtri è quello di mostrare il lato più oscuro dei vip, che spesso vengono messi di fronte a domande davvero scomode.

Cecilia su Francesco Monte: 'Mi vietava molte cose'

Cecilia ha raccontato di non avere più alcun rapporto con il suo ex Francesco Monte. I due sono stati fidanzati per quattro anni e si sono lasciati nel 2017 quando lei - durante la partecipazione al Grande Fratello Vip - aveva perso la testa per il trentino Ignazio Moser.

Cecilia confessa alla conduttrice di essere stata nello stesso posto di Monte l'estate scorsa - al celebre festival Coachella in California - ma i due ex fidanzati non si sono incontrati. Dalle parole della Rodriguez trapela un velo di amarezza: 'Sarebbe una cosa normale avere un rapporto con un ex, perché è stata una persona a cui hai voluto bene, però no'.

Alla Boccia svela che con Francesco Monte litigava spesso, soprattutto perché lui avrebbe cercato di cambiarla e di trasformarla nella donna che non era: 'Mi vietava molte cose'.

E spiega: 'Mi voleva cambiare completamente. Litigavamo tutti i giorni'. Tuttavia, Cecilia e Francesco sono stati legati a lungo e lei gli augura il meglio.

La storia d'amore con Ignazio Moser prosegue a gonfie vele, anche se Cecilia non sembra ancora interessata al matrimonio. A 'Rivelo' ammette: 'Sono frenata (..) ho paura che possa rovinare qualcosa'. I due, che convivono da quando si sono conosciuti al GFVip, non hanno fretta e sembra che - almeno per il momento - i fiori d'arancio possano aspettare.

'Tornavo a casa e mangiavo fino a stare male'

Cecilia ammette senza paura che i paragoni con la sorella Belen Rodriguez l'hanno sempre ferita, ma ora ha imparato a farsi scivolare le cose addosso. Si era trasferita in Italia proprio per raggiungere la sorella maggiore e quando ha capito che aveva la possibilità di lavorare ha colto la palla al balzo.

Cecilia ha raccontato che - appena arrivata dall'Argentina - voleva fare la modella. L'agenzia per cui lavorava le aveva imposto una severa cura dell'immagine: 'Tornavo a casa e mangiavo istintivamente fino a stare male per poi vomitare (..) Non ho sofferto di bulimia ma potevo esserci vicina. Ne sono uscita subito per la mia lucidità, ma l’ho sempre tenuto nascosto'.

'Alti un metro e una banana': le parole contro Giulia De Lellis e Andrea Iannone

Quando le viene chiesto in che rapporti è con il campione della MotoGP Andrea Iannone - ex fidanzato di Belen ora legato all'influencer Giulia De Lellis - Cecilia risponde di aver troncato i rapporti con lui. L'avrebbe fatto per rispetto nei confronti della riappacificazione tra la sorella e l'ex marito Stefano De Martino, genitori del piccolo Santiago.

Per quanto riguarda Giulia de Lellis racconta di essere andata oltre al pregiudizio che aveva su di lei, ma che non sono mai state amiche.

Sulla polemica che l'aveva investita qualche mese fa quando, in un'intervista, aveva dichiarato che la De Lellis e Iannone stavano bene insieme perché erano entrambi 'Alti un metro e una banana' spiega: 'Ho voluto fare una battuttina, ma è andata male'. L'argentina intendeva dire che li vedeva molto bene insieme, anche perché erano della stessa altezza. E continua: 'Non mi è piaciuto, non erano affari miei, dovevo stare zitta. Non pensavo che venisse scritto nell'intervista perché per me non era un vocabolario da intervista'.