Continuano i rumors sul possibile ritorno di Al Bano Carrisi al Festival di Sanremo. Attraverso un’intervista rilasciata all'agenzia 'Adnkronos', il cantante pugliese ha fatto chiarezza sulla possibile presenza sul palco dell'Ariston. Il Leone di Cellino San Marco ha ribadito la voglia di partecipare alla kermesse canora dedicata alla musica italiana. L’artista ha confidato di avere già pronto un brano molto bello, ma per quanto riguarda il titolo ha preferito non sbilanciarsi.

L’ultima volta che il cantante ha calcato il palco dell’Ariston non ha ottenuto il risultato sperato.

Per questo motivo Carrisi ha espresso un giudizio positivo sull’addio della Giuria di Qualità. Al Bano infatti, si è detto convinto che la sua esperienza fu interrotta, per colpa di quest’ultima.

Sanremo, Romina non salirà sul palco

Le parole di Al Bano spengono, in parte, le voci che vorrebbero un ritorno sul palco dell’Ariston del cantante pugliese in compagnia della sua ex moglie Romina Power. Nell’intervista per Adnkronos, l’artista ha rivelato che semmai verrà scelto dalla Rai per gareggiare, la sua ex moglie non sarà al suo fianco: “Romina non ne vuole sapere”.

In una precedente intervista, l’artista aveva confessato che Romina Power non ha mai sopportato le competizioni. Dunque, tutti coloro che aspettavano la rèunion della coppia rimarranno delusi salvo colpi di scena.

Per quanto riguarda la possibile presenza di Al Bano in gara tra i big, il diretto interessato ha dichiarato che vorrebbe partecipare alla kermesse canora e non in qualità di super ospite: “Ho già fatto il superospite, ma non dà lo stesso effetto. Il Festival è gara”.

Sanremo, Chiara Ferragni su tutte le furie

Oltre alle canzoni c'è grande attesa per conoscere chi sarà al fianco del conduttore Amadeus che, quest’anno, vorrebbe riportare all’Ariston le classiche vallette.

Nelle indiscrezioni sta prendendo quota il nome di Diletta Leotta. Sebbene alcuni vociferano una presenza certa da parte della giornalista sportiva, al momento non c’è alcuna conferma né dai vertici Rai né dalla diretta interessata.

Come seconda valletta, invece, si mormora un testa a testa tra Elisabetta Gregoraci e Lorella Boccia. Continua, invece, a far discutere il nome di Chiara Ferragni che era tra le papabili per il palco sanremese. Dopo la polemica innescata dal Codacons, sul fatto che sarebbe un modello sbagliato da seguire, la diretta interessata è letteralmente sbottata: “Dichiarazioni infondate e diffamatorie”.

A quel punto l’associazione dei consumatori ha chiesto alla moglie di Fedez di eliminare dal proprio account social tutte le foto del figlio, in rispetto della privacy.