Ancora bufera sulla coppia formata da Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: a scatenarla stavolta è Selvaggia Roma, la quale attraverso le pagine del settimanale DiPiù, ha scritto alla nuova fidanzata del suo ex per metterla in guardia. La Roma ha addirittura affermato che Chiofalo, quando era in rotta con Antonella, le avrebbe chiesto di tornare con lui. Per tale ragione, Selvaggia consiglia alla modella a cercare un uomo migliore per lei.

'Non smetterà di mentirti'

'Voleva parlarmi a tutti i costi dopo mesi in cui non ci siamo rivolti la parola', ha scritto Selvaggia parlando di Francesco nella sua lettera pubblicata dal settimanale DiPiù, nella quale ha voluto rivolgersi direttamente ad Antonella Fiordelisi.

La Roma ha precisato che la chiamata con il suo ex è avvenuta quando si era lasciato con Antonella: in quell'occasione la donna chiesto cosa provasse per la Fiordelisi. Il personal trainer, però, avrebbe detto che ad essere più presa fosse proprio la giovane, senza parlare dei suoi sentimenti.

Dopo la chiamata, Francesco le avrebbe fatto una domanda che lascia intendere ancora un certo interesse nei confronti di Selvaggia: 'Ma tu ci torneresti con me?'. La diretta interessata, dopo questo accurato racconto, è tornata a rivolgersi ad Antonella invitandola a cercare qualcosa di meglio per lei e per la sua vita: 'Non smetterà mai di mentirti.

Puoi trovare un uomo migliore'.

Selvaggia su Francesco: 'Spingeva perché andassimo in tv'

Dopo, Selvaggia ha raccontato come è nata la partecipazione della coppia a Temptation Island. E' stato proprio Francesco ad insistere, quando ha saputo che la redazione di Uomini e Donne aveva contattato la Roma che era stata già nel dating show in qualità di corteggiatrice. 'Mi aveva tradito, dovevo ancora capire se perdonarlo, e lui spingeva perché andassimo in tv in mezzo a tentatrici e tentatori', ha detto la giovane che ha messo in chiaro anche il fatto che quando ha saputo del tumore del giovane lo ha chiamato per capire come stava veramente.

'Francesco, invece di dire che mi ero fatta viva con lui, ha lasciato che tutti mi dessero addosso', ha scritto Selvaggia nella sua lettera che ha assunto in qualche modo il carattere di uno sfogo in piena regola.

Adesso non resta che vedere quale sarà la reazione di Francesco e Antonella: i due resteranno in silenzio di fronte a tali affermazioni o risponderanno? Non resta che attendere il prossimo capitolo della 'saga', che sembra ben lontana dall'avere una fine.