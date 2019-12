Dopo una tormentata relazione con Francesco Chiofalo, conclusasi al termine della partecipazione a Temptation Island, Selvaggia Roma è tornata a parlare del suo ex. La coppia non si è lasciata benissimo, infatti nel corso dei mesi non sono mancate accuse reciproche a distanza. Il personal trainer romano, ad esempio, durante un'intervista a Verissimo rilasciata qualche tempo fa, ha affermato di non volerne sapere più niente di lei, di non volerla incontrare e neppure sentire.

Dopo mesi di silenzio, un po' a sorpresa Selvaggia ha scritto una lettera indirizzata ad Antonella Fiordelisi e pubblicata dal settimanale DiPiù, nella quale avrebbe avvisato l'attuale fidanzata di Francesco di non fidarsi di lui e di quello che dice.

Selvaggia dichiara: 'Io e Francesco ci siamo sentiti al telefono'

Nella lettera inviata a DiPiù, Selvaggia Roma sembra voler mettere in guardia Antonella Fiordelisi. Tra le presunte rivelazioni dell'influencer romana, ce n'è una particolarmente sorprendente. La 29enne, infatti, ha affermato che si sarebbe sentita al telefono proprio con l'ex compagno quando la Fiordelisi lo aveva momentaneamente lasciato per un tradimento.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha aggiunto che sarebbe stato lui a volerle parlare a tutti i costi.

E così, durante la loro lunga telefonata, Selvaggia avrebbe chiesto a Francesco se era innamorato di Antonella. La sua risposta sarebbe stata: "Mah, innamorato...diciamo che lei è molto presa". A questo punto, la modella capitolina gli avrebbe detto di non far soffrire la giovane come ha fatto con lei in passato, consigliandogli di maturare e di cominciare a comportarsi bene.

Prima di concludere la chiacchierata, Chiofalo avrebbe spiazzato Selvaggia Roma chiedendole: "Ma tu ci torneresti con me?". E proprio a questo punto della lettera, l'ex concorrente di Temptation Island ha voluto dare un suo personale consiglio all'attuale compagna del personal trainer.

Selvaggia Roma ad Antonella Fiordelisi: 'Puoi trovare un uomo migliore'

Nella parte finale della sua missiva inviata a DiPiù, dopo aver rivelato della telefonata con Chiofalo, Selvaggia si è rivolta direttamente all'attuale fidanzata, dicendo che anche se lo ha perdonato, lui non smetterà di mentirle.

Ha poi aggiunto: "Puoi trovare un uomo migliore. Te lo dico io, che tante volte ho pensato che potesse cambiare".

La 29enne romana non ha nascosto che l'ormai ex partner è stato infedele anche con lei. Ha spiegato che, quando hanno litigato per il tradimento, lui non faceva altro che pensare all'imminente partecipazione a Temptation Island. In merito al tumore che ha colpito Chiofalo, Selvaggia ha chiarito di averlo chiamato quando ha appreso della triste notizia. Nonostante ciò, nel momento in cui hanno cominciato a circolare false voci sulla sua presunta indifferenza, Francesco non è mai intervenuto per difenderla, lasciando che tutti attaccassero pubblicamente l'ex fidanzata.