Prosegue l'appuntamento con la fortunata e longeva fiction italiana Il Paradiso delle Signore 4. Le anticipazioni dei prossimi episodi, in onda da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio, raccontano che ci saranno molteplici colpi di scena e novità che stravolgeranno la vita dei protagonisti lombardi. Infatti, Salvatore deciderà di fare il grande passo e proporrà alla designer Gabriella di diventare sua coniuge. Nel frattempo, Roberta si mostrerà sempre più confusa, poiché dopo il bacio scambiato con il Barbieri ed il ritorno di Federico, non riuscirà a capire chi sia l'uomo di cui è veramente innamorata.

Angela rivelerà a Riccardo che ha intenzione di mettersi alla ricerca di suo figlio. Infine, la famiglia Cattaneo riceverà un messaggio ed inizieranno tutti ad essere preoccupati per l'erede.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Marcello e il Ferraris condividono l'appartamento

Gli spoiler della fiction targata Rai, Il Paradiso delle Signore, svelano che la Pellegrino tornerà a Milano dopo le vacanze di Natale e troverà una sorpresa di Federico. Il ragazzo le ha scritto una romantica lettera, ma la commessa, a causa delle effusioni scambiate con il Barbieri, sarà molto triste e così racconterà tutto a Gabriella.

Nel frattempo, Clelia ed il Cattaneo diventeranno colleghi per la seconda volta, ma la situazione non sarà facile da gestire: i due giovani tenteranno di mantenere le distanze. Successivamente, ogni Venere progetterà il proprio Capodanno. Intanto, il Conti e Riccardo riceveranno una proposta dal Ravasi, il quale necessiterà di parlare con i due in occasione dell'Expo Italia '61 che si terrà in Piemonte.

Umberto continuerà la relazione di natura strategica con Flavia Brancia. Salvatore e Rocco sembreranno sempre più preoccupati per i pettegolezzi riguardanti il rapporto amichevole tra Armando e la sarta Agnese, perciò proporranno al magazzinieri di iniziare una convivenza con Marcello. Agnese riceverà una lettera di grande importanza. Alla boutique milanese Irene e Marina litigheranno per una borsa, mentre Riccardo osserverà Angela fare acquisti.

Salvatore e Gabriella, futuri sposi

Per festeggiare il Capodanno, il direttore Vittorio riunirà tutti i dipendenti del negozio per un brindisi in gruppo. In seguito, Silvia e Luciano trascorreranno l'ultimo giorno dell'anno senza eredi e vedranno il discorso del Presidente trasmesso in televisione. Salvatore deciderà di proporre a Gabriella di diventare sua moglie. La ragazza accetterà felicemente e la famiglia passerà una splendida serata. Invece, la Pellegrino vivrà uno spiacevole momento, poiché avrà un'accesa lite con Marcello.

Angela prenderà una decisione di grande importanza, poiché pagherà un uomo per rintracciare il suo bambino e dopo racconterà al Guarnieri tutta la sua vicenda. Ad ogni modo, la talentuosa Rossi rivelerà a Cosimo di essere stanca di ricevere la sua corte. Ludovica temerà di perdere il papà di Margherita, perciò insieme alla contessa minacceranno Angela di licenziamento.

Infine, Federico tornerà in Lombardia per una settimana, perciò i genitori organizzeranno una festicciola per lui. Più tardi però, Silvia e Luciano riceveranno una particolare ed inaspettata comunicazione sul figlio che preoccuperà tutti quanti.