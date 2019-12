Rai 1 trasmetterà oggi 4 dicembre una nuova puntata de Il Paradiso delle signore, la soap italiana giunta alla seconda stagione daily. Nell'appuntamento odierno si tornerà a parlare delle frustrazioni di Salvatore e Marcello dopo la vendita della caffetteria e la perdita del lavoro. E mentre il giovane Barbieri si troverà a valutare una soluzione che potrebbe segnare la svolta della sua vita, l'ex collega avrà altro a cui pensare. Con la carriera di Gabriella ormai proiettata verso un radioso futuro, lui comincerà a pensare di non essere all'altezza della fidanzata.

La fine della loro relazione sarà inevitabile? Spazio anche alla decisione di Angela di trasferirsi a casa delle amiche oltre che al piano di Adelaide, pronta a tutto per favorire l'avvicinamento di Riccardo e Ludovica.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Angela accetta la proposta delle amiche

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore relativi alla puntata di mercoledì 4/12 segnalano l'inevitabile decisione di Angela. I canoni arretrati dell'affitto non potranno essere pagati, motivo per cui la cameriera deciderà di accettare la proposta di Roberta e Gabriella e di trasferirsi da loro.

Ma nella famiglia Barbieri ci sarà anche altro a cui pensare. Marcello, infatti, sarà alla ricerca di un nuovo piano per guadagnare dopo il licenziamento dalla caffetteria. Gli verrà, quindi, in mente un'idea che potrebbe segnare la svolta della sua vita. Sarà la volta buona? Anche Salvatore sarà in pena e non sarà solo la sua situazione lavorativa ad essere oggetto di preoccupazione. Il giovane Amato, infatti, sarà sconvolto al pensiero di perdere Gabriella, la cui carriera nel mondo della moda procederà nel migliore dei modi.

Trame Il Paradiso delle signore 4/12: il senso di inferiorità di Salvatore

Secondo quanto riportano gli spoiler de Il Paradiso delle signore dell'appuntamento odierno, la nuova linea di abiti disegnati da Gabriella riscuoterà un impensabile successo e la giovane stilista sembrerà proiettata verso un futuro ricco di successi e soddisfazioni. Seppur orgoglioso di lei, però, Salvatore comincerà a porsi delle domande riguardo il rapporto tra una stilista e un umile cameriere. E tale consapevolezza lo porterà a confessare di non sentirsi all'altezza della sua fidanzata.

Nella puntata odierna della soap di Rai 1, si tornerà a parlare del piano di Flavia e Adelaide per favorire l'avvicinamento sentimentale tra Riccardo e Ludovica. Le due donne elaboreranno i loro intrighi, convinte che tra i due giovani possa nascere l'amore. E con Nicoletta ormai lontana da Milano, non sembreranno esserci più dei veri ostacoli per questo progetto.