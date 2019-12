Va delineandosi la lista dei big e degli ospiti che parteciperanno alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. Secondo alcuni rumors Amadeus avrebbe già definito la lista dei ventidue artisti che prenderanno parte alla rassegna canora in programma dal 4 all’8 febbraio 2020. L’eclettico conduttore televisivo ha deciso di puntare su un cocktail di gioventù ed esperienza come, tra l’altro, ha confermato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Cerco 22 brani che possano essere tutti vincenti, che siano pop e che possano essere trasmessi tutti in radio o ricercati su Spotify” - ha affermato il presentatore de I Soliti Ignoti.

Tra i giovani dovrebbero esserci gli ex allievi di Amici Alberto Urso e Giordana Angi mentre sono in pole position per tornare sul palcoscenico dell’Ariston Marco Masini e Irene Grandi. Quasi certa anche la partecipazione di Piero Pelù e di Francesco Gabbani, vincitore del Festival nel 2017. Secondo quanto riferito dal settimanale Chi sarebbe sfumata la partecipazione di Irama mentre tra i super ospiti ci sarà Al Bano che tornerà ad esibirsi al Festival con Romina Power, come riferito nei giorni scorsi nel corso di Porta a Porta.

I big in gara saranno ufficializzati il 6 gennaio, da Amici arrivano Alberto Urso, Giordana ed Elodie

I concorrenti della settantesima edizione di Sanremo 2020 saranno ufficializzati il 6 gennaio nel corso della puntata dei Soliti ignoti dedicata all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italiana. In queste settimane si era parlato con insistenza di una presenza bis di Irama dopo il settimo posto della passata edizione con il brano La ragazza con il cuore di latta. Il settimanale Chi ha riferito che la partecipazione del vincitore di Amici sarebbe saltata e che la decisione del direttore artistico avrebbe spiazzato il ventitreenne brianzolo. Per il periodico diretto da Alfonso Signorini non ci sarebbero buone notizie neanche per i fan di Riki.

La partecipazione dell’idolo delle teenager che ha conquistato il Sud America sarebbe sfumata in extremis.

Tra gli ex allievi della scuola di Maria De Filippi sembra certa la partecipazione di Alberto Urso, Giordana Angi ed Elodie. A questi potrebbero aggiungersi, nella sezione Nuove Proposte, Jefeo e Thomas che si giocheranno la partecipazione al Festival giovedì 19 dicembre nell’ultimo atto di Sanremo Giovani.

Masini verso il ritorno al Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini e De Palma possibili protagonisti

Tra gli ex di X Factor sarebbe quasi certo il ritorno di Enrico Nigiotti mentre Leo Gassman si giocherà il pass per le Nuove Proposte a Sanremo Giovani. Amadeus punterebbe forte, come sottolineato dal settimanale Chi, anche su artisti che hanno fatto la storia del Festival della canzone italiana. Tra questi Marco Masini, che tornerebbe in gara con un brano particolarmente atteso, Irene Grandi e Marcella Bella (con una canzone del fratello).

Tra i protagonisti della passata edizione ci dovrebbero essere Le Vibrazioni ed Achille Lauro mentre tra i rapper sembra certa la presenza di Rocco Hunt e di Rancore. Secondo gli ultimi rumors il direttore artistico avrebbe contattato anche artisti che hanno sbancato le classifiche con i tormentoni estivi. Tra questi Elettra Lamborghini e Fred De Palma mentre Piero Pelù dovrebbe salire sul palco dell’Ariston da solista.