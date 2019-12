Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap opera Tempesta d'amore, che andranno in onda in prima visione assoluta dal 16 al 22 dicembre 2019. Occhi puntati sul matrimonio tra Tina e Ragnar: ormai è tutto pronto per il grande giorno della coppia, i quali diventeranno finalmente marito e moglie. Tra Eva e Robert, invece, il clima non sarà affatto sereno e tra i due continuerà ad esserci un clima di tensione.

Tempesta d'amore, gli spoiler al 22 dicembre: Tina e Ragnar pronti a sposarsi

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 16 dicembre in poi su Rete 4 rivelano che il matrimonio tra Eva e Robert continuerà ad essere in piena crisi.

Quest'ultimo, infatti, è venuto a sapere dell'intrigo di Christoph e per la prima volta vede anche Eva coma una vittima della crudeltà dell'ex marito.

Occhi puntati poi sul giorno del fatidico sì tra Tina e Ragnar: tutto è pronto per l'atteso matrimonio anche se i due poco prima dell'evento cominceranno a litigare. Per fortuna, però, questo non metterà a repentaglio le loro nozze dove Natasha si proporrà di cantare per la coppia.

Gli spoiler delle puntate di Tempesta d'amore al 22 dicembre, inoltre, rivelano che Henry non vuole rinunciare a Denise così facilmente e proprio per questo motivo promette alla ragazza che confesserà tutti gli brogli che ha organizzato con Christoph e che gli hanno permesso di vincere le elezioni.

Un gesto decisamente molto forte quello di Henry, il quale sa perfettamente che in questo modo metterà a repentaglio la sua carriera politica, la quale potrebbe essere compromessa da questa confessione choc.

I dubbi di Joshua su Annabelle: starebbe tramando alle sue spalle

E poi ancora Joshua rimarrà profondamente deluso nel momento in cui scoprirà che Annabelle gli ha detto una bugia e che molto probabilmente sta tramando qualcosa alle sue spalle. Proprio per tale motivo Joshua decide di intervenire e di risolvere subito quello che ormai è il suo dubbio che lo sta tartassando.

Le anticipazioni della prossima settimana della soap opera di Rete 4, inoltre, rivelano che Valentina deciderà di invitare Robert ed Eva alla prima rappresentazione del loro gruppo teatrale. Tuttavia, Robert non è molto entusiasta e teme che questa possa non essere una buona idea. Jessica, invece, porta avanti il suo piano che prevede di far scoccare la scintilla tra Romy e Bela. La donna scoprirà che un po' di tempo fa, Andrè ha creato una grappa d'amore la quale potrebbe avere dei grandi effetti sulle coppie che vogliono stare insieme.

Da lunedì la soap torna in onda dalle 19:40 alle 20:30 su Rete 4

Per chi non potesse seguire sempre gli episodi della soap opera tedesca su Rete 4 potrò rivederli in replica streaming online accedendo al sito web MediasetPlay, cliccando sulla sezione dedicata a Tempesta d'amore, dove poter rivedere tutti gli episodi che vengono trasmessi di giorno in giorno in televisione.

Intanto dal prossimo lunedì, l'appuntamento con Tempesta d'amore su Rete 4 tornerà ad essere quello 'standard'. Come riportato dalla Guida Tv Mediaset, la soap andrà in onda tutti i giorni dalle 18:47 alle 18:55 con una breve anteprima dell'episodio per poi lasciare spazio al Tg 4 e tornare in onda nuovamente alle 19:40 (e non più alle 20 come è successo questa settimana) fino alle 20.30 circa con la messa in onda dell'intera puntata.