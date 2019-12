Dopo aver iniziato la settimana insolitamente con il Trono Classico, oggi Uomini e donne torna in onda con la prima delle tre puntate dedicate agli Over e alle loro vicissitudini amorose. Il 18 dicembre, infatti, sarà trasmesso un acceso confronto tra Juan Luis Ciano e Armando Incarnato: quest'ultimo accusa il cavaliere di conversare con signore esterne alla trasmissione, e mostrerà le prove di ciò. Gemma Galgani rimarrà molto male sia per la segnalazione sul suo amato che per l'intimità che non c'è stata tra loro quando hanno dormito nello stesso letto a Torino.

Gemma frenata da Juan: 'Andiamo avanti, la chimica arriverà'

Oggi, mercoledì 18 dicembre, andrà in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne (quella che è stata registrata lunedì scorso). Le anticipazioni che ha dato Witty Tv in merito, informano i telespettatori che i protagonisti della giornata saranno Juan Luis Ciano e Gemma Galgani.

Prima che la dama faccia il suo solito ingresso in studio, Maria De Filippi mostrerà al pubblico presente la romantica esterna che lei e il suo amato hanno fatto a Torino pochi giorni prima: lei lo accoglierà con un particolare regalo e il sorriso sulle labbra.

Nel raccontare cosa è accaduto quando le telecamere si sono spente, però, la torinese non nasconderà il suo malcontento: tra lei e il signore che frequenta da più di un mese, infatti, non c'è stato alcun contatto fisico sebbene abbiano dormito nello stesso letto.

"Andiamo avanti e vediamo cosa succede. Continuiamo a frequentarci, la chimica arriverà", dirà Juan Luis per giustificare il mancato momento di passione con la protagonista assoluta della trasmissione.

Armando inguaia Juan Luis

A deludere ulteriormente Gemma, saranno le parole che userà Armando Incarnato nei confronti di Juan Luis: il napoletano, infatti, oggi mostrerà le prove dello scambio di messaggi che Ciano ha avuto con signore esterne al parterre (tra le quali anche la sua giovane sorella).

Il cavaliere farà vedere a Gianni Sperti e Tina Cipollari le conversazioni "compromettenti" e i vocali tra il 57enne e una signora di Firenze, che quest'ultimo ha sempre definito una sua cara amica.

Lo spasimante della Galgani minaccerà di lasciare lo studio dopo aver intuito le intenzioni "bellicose" di Armando, che sarà creduto da quasi tutti i presenti nel suo dettagliato racconto.

La dama torinese inizialmente si mostrerà dubbiosa su questa storia e poi, nelle puntate che saranno trasmessa tra domani e dopodomani, non riuscirà a trattenere le lacrime e correrà a sfogarsi nel backstage: a consolare Gemma, sarà inaspettatamente la "rivale" Tina, che le porgerà una spalla sulla quale piangere.