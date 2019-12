L'idillio tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano inizia a vacillare: è questo che si apprende leggendo le anticipazioni della puntata di Uomini e donne che è stata registrata oggi, lunedì 16 dicembre. "Vicolo delle News" ha informato i telespettatori che la dama torinese ha cominciato a dubitare del cavaliere dopo che Armando Incarnato ha mostrato le prove delle conversazioni che il "collega" ha avuto con signore esterne alla trasmissione.

Armando mette nei guai Juan Luis

La registrazione del Trono Over che si è appena conclusa, ha avuto un unico protagonista: Juan Luis Ciano.

Il blog "Vicolo delle News", infatti, racconta che oggi il cavaliere è stato preso di mira da più parti per il comportamento poco corretto che avrebbe all'esterno della trasmissione.

Armando Incarnato, in particolare, ha reso pubbliche le conversazioni che il 57enne ha avuto sui social sia con sua sorella (con la quale si sarebbe anche incontrato una volta) e con una signora di Firenze; il napoletano ha provato a far aprire gli occhi a Gemma Galgani, mostrandole i tentativi di corteggiamento del suo amato verso altre donne.

Il diretto interessato si è difeso dicendo che sono tutte sue amiche, ma in pochi gli hanno creduto: anche Gianni Sperti si è schierato contro Juan dopo aver letto lo scambio di messaggi che ha avuto con persone che non sono quella che sta frequentando negli studi Tv da più di un mese.

Quando Maria De Filippi le ha chiesto di esprimere un parere su quello che era appena accaduto, la dama torinese si è detta confusa: dopo aver creduto ciecamente all'interesse di Ciano nei suoi confronti, oggi la protagonista di U&D inizia a dubitare di lui.

Tina rincuora Gemma dietro le quinte

A far pensare che Juan non sia realmente interessato a Gemma, è anche il comportamento che lui ha assunto nei giorni scorsi quando è andato a trovarla a Torino. Stando al racconto che ha fatto la Galgani oggi in studio, lei e Ciano hanno anche dormito insieme a casa sua, ma tra loro non c'è stato nessun avvicinamento fisico.

Su domanda diretta degli opinionisti, infatti, la dama ha spiegato che il cavaliere si è addormentato non appena si è accomodato sul suo letto, mentre lei è rimasta sveglia fino alle 5 del mattino a chiedersi come mai non ci fosse stata passione tra loro.

Dopo aver ascoltato il parere di tanti sull'uomo del quale è innamorata, e che forse la sta prendendo in giro, Gemma è corsa dietro le quinte ed ha pianto disperatamente su un divano: a consolare la protagonista del Trono Over, però, non è stato Juan ma Tina Cipollari, che si è seduta accanto a lei e le ha offerto una spalla sulla quale posarsi per sfogare tutto il suo dispiacere.