La nuova puntata di Uomini e donne Over, che il pubblico potrà vedere su Canale 5 la prossima settimana, è stata registrata nelle scorse ore ed è stata contrassegnata da vari momenti di tensione. Le anticipazioni che riporta "Il Vicolo delle News" informano il pubblico che Gemma Galgani non sia riuscita a trattenere le lacrime quando Armando Incarnato ha fatto una segnalazione su Juan Luis Ciano: esisterebbero delle chat a provare le conversazioni che il cavaliere farebbe di nascosto con alcune signore.

Juan Luis nell'occhio del ciclone: Armando lo accusa di mentire a Gemma

Non c'è pace per Gemma: sebbene la conoscenza con Juan Luis Ciano proceda a gonfie vele da più di un mese, la protagonista del Trono Over deve spesso far fronte agli attacchi che arrivano dall'esterno. Oggi, 7 dicembre, è stato Armando Incarnato a mettere in discussione il cavaliere di origini sudamericane affermando, davanti a tutti, che si scriverebbe con altre signore. Stando alle anticipazioni che ha riportato "Il Vicolo delle News" nella serata di sabato, il napoletano avrebbe ribadito l'esistenza delle chat a conferma del fatto che lo spasimante della Galgani parlerebbe al telefono con delle donne all'insaputa sia della torinese che della redazione.

Pare, inoltre, che Armando abbia promesso di inviare agli autori del programma tutti gli screenshots dei quali si troverebbe in possesso, per dimostrare che sta dicendo la verità. Gemma non ha reagito bene a questa segnalazione sul suo amato: sebbene non fosse certa se crederci o meno, è scoppiata a piangere davanti a tutti perché fortemente turbata da quello che aveva appena ascoltato.

La risposta di Ida a Riccardo

Durante la puntata di Uomini e Donne che è stata registrata oggi, si è parlato a lungo anche di Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Ad una settimana di distanza dalla proposta di matrimonio che il cavaliere ha fatto alla dama, quest'ultima ha finalmente dichiarato cosa intende fare a riguardo. Con un po' di titubanza e poca chiarezza, la bresciana ha detto che non ci sono le basi per far sì che lei e il compagno possano organizzare le nozze: prima di pensare ad un passo così importante, la parrucchiera vuole provare a rimettere insieme i pezzi di una storia d'amore che ha fatto soffrire entrambi.

Le anticipazioni che si possono leggere su "Il Vicolo delle News", infine, informano i telespettatori del Trono Over che Armando Incarnato ha interrotto la conoscenza con Veronica: sette giorni dopo essersi baciati per la prima volta, i due si sono detti addio perché lui la considera una persona falsa.

La frequentazione tra il napoletano e Roberta Di Padua, invece, procede nel migliore dei modi.