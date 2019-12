L'appuntamento con Un posto al sole riprenderà lunedì 9 dicembre con la messa in onda dei nuovi episodi che terranno compagnia agli spettatori di Rai 3 come sempre nella fascia oraria dell'access prime time, dalle 20,45 in poi. Anche questa settimana non mancheranno i colpi di scena e le novità. Serena sarà a dir poco contenta perché il suo bad and breakfast è ormai pronto ma bisogna pubblicizzarlo attraverso delle belle fotografie. Diego, invece, sembra essere pronto a patteggiare.

Un posto al sole, le anticipazioni 9-13 dicembre: la sfida tra Roberto e Filippo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole fino a venerdì 13 dicembre rivelano che Serena è al settimo cielo perché ha saputo che il suo tanto amato bad and breakfast è finalmente pronto.

A questo punto non resta altro che farlo vedere al più presto a Filippo. E nel momento in cui l'uomo avrà modo di vedere il risultato finale del lavoro fatto da Serena non potrà fare altro che complimentarsi con lei: Filippo, infatti, resterà a dir poco a bocca aperta.

Tuttavia Serena, che è sempre stata una donna molto concreta, metterà da parte i complimenti e penserà subito ad avviare l'attività. Per prima cosa bisognerà fare delle foto pubblicitarie da diffondere. Ma chi potrebbe scattarle senza chiedere un'ingente somma di denaro?

Filippo avrà subito la soluzione: ci penserà lui a scattare le foto e così tirerà fuori la sua macchina fotografica pronto a realizzare questi scatti.

Ma proprio nel momento in cui Filippo comincerà a scattare le foto, ecco che arriverà Roberto Ferri che chiederà spiegazioni a suo figlio. Gli spoiler di Un posto al sole rivelano che Filippo non si tirerà indietro e spiegherà tutto a suo padre, il quale si metterà subito in mezzo.

Ferri sostiene che anche lui sappia fare delle foto bellissime e così partirà una sfida tra padre e figlio e sarà Serena a decidere quali saranno le immagini migliori da utilizzare.

La Cirillo, però, si troverà in grande imbarazzo e dirà che non potrà mai essere obiettiva al 100%. L'unica soluzione, quindi, sarà quella di scegliere senza sapere da chi sono stati realizzati gli scatti.

Diego è pronto a patteggiare, Clara non sa se denunciare Alberto

E poi ancora le anticipazioni di Un posto al sole al 13 dicembre rivelano che Diego prenderà una decisione importante che lascerà suo padre senza parole. Il ragazzo, infatti, è pronto a patteggiare ma Raffaele non vede di buon occhio questa sua scelta e teme che sia Diego che Patrizio gli stiano nascondendo qualcosa.

Occhi puntati anche su Clara, la quale non ha ancora preso una decisione definitiva su Alberto Palladini e non sa se deve denunciarlo oppure lasciar perdere.