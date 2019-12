Nonostante il periodo di festività. continua l'appuntamento con la fiction ambientata a Napoli Un posto al sole. Le anticipazioni delle prossime puntate, in onda dal 30 dicembre al 4 gennaio, raccontano i molteplici e avvincenti colpi di scena che sconvolgeranno la vita dei protagonisti. Viola ed Eugenio, per esempio, dovranno affrontare alcuni problemi e situazioni, che li porteranno a scontrarsi. Infatti il Nicotera si troverà obbligato ad accettare un'importante offerta di lavoro che lo terrà, per un tempo sconosciuto, a Napoli.

La situazione peggiorerà nel momento in cui riceverà la chiamata di Aldo. Infine, ci saranno sorprese esilaranti per i coinquilini Renato Poggi ed Otello Testa.

Problemi di coppia tra Viola e il magistrato

Gli spoiler degli episodi della soap opera italiana Un posto al sole, svelano che Eugenio Nicotera (interpretato da Paolo Romano) accetterà un'offerta lavorativa che lo porterà a Napoli e ciò causerà un'accesa discussione con la moglie Viola. Non sono molti i dettagli ottenuti a riguardo, perciò è difficile capire il motivo per cui la donna si arrabbierà tanto.

Nel frattempo, riguardo questa vicenda, c'è un fondamentale dettaglio su Aldo Leone, il quale è attualmente indagato per corruzione nei confronti di Diego. Egli contatterà Eugenio e ciò aumenterà sempre di più il nervosismo di Viola. I due sono amici da tempo. In seguito Ornella (interpretata da Marina Giulia Cavalli) e Raffaele (interpretato da Patrizio Rispo) saranno alquanto preoccupati per i dissapori che tra Eugenio e Viola.

Renato e Otello: il bizzarro duetto

Le anticipazioni degli avvincenti episodi della soap tv Un Posto al Sole, svelano che Renato (Marzio Honorato) e Otello (Lucio Allocca) saranno protagonisti di una grande serie di momenti unici. Infatti, il Poggi spingerà l'amico a organizzare una scintillante e indimenticabile festa di Capodanno.

A Palazzo Palladini tutti inizieranno a preparare la casa per una serata piena di divertimento che coinvolgerà molti personaggi della soap.

Immancabili saranno i colpi di scena, soprattutto la celebrazione dei due giovani avrà delle inaspettate sorprese.

Come di consuetudine la notte di San Silvestro la soap opera Un posto al Sole non andrà in onda, poiché a reti unificate verrà trasmesso il video messaggio di auguri di fine anno del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Nel frattempo sarà possibile rivedere le puntate già andate in onda sul sito RaiPlay, la piattaforma streaming della tv statale. La soap tornerà regolarmente in onda il giorno successivo, mercoledì 1° gennaio, su Rai tre, alle ore 20:40 circa.