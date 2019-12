Continua l'appuntamento con la fortunata e longeva fiction di origine iberica 'Una vita'. Le anticipazioni delle prossime puntate, in onda dal 23 al 27 dicembre 2019, ci raccontano che ci saranno molteplici colpi di scena che stravolgeranno le vite di molti protagonisti. Infatti, Samuel deciderà di organizzare una festa presso la sua dimora per chiedere all'amata Lucia di diventare sua coniuge. Durante il rinfresco, l'uomo offrirà alla fidanzata l'anello di fidanzamento, ma la fanciulla non sarà in grado di rispondere, perché Celia avrà un mancamento improvviso.

Trame Una Vita: Flora venderà un'immagine

Nei prossimi episodi di 'Una Vita' (Acacias), trasmessi su Canale 5, un collezionista di origine francese rimarrà incantato da una fotografia fatta da Flora, perciò deciderà di comprarla.

Intanto, Felipe si mostrerà alquanto preoccupato per le particolari e gravi condizioni di salute della moglie. Inoltre, egli tenterà in ogni modo di trovare un medico nelle vicinanze che possa visitarla al più presto. Sfortunatamente, l'uomo non troverà nessuno, a causa della forte influenza che ha contagiato gran parte dei cittadini dell'Hoyo.

Invece, l'Alday sarà molto triste, poiché in seguito allo svenimento di Celia, il matrimonio con Lucia verrà sicuramente posticipato. Infine, Samuel avrà sempre maggior bisogno di una parte dell'eredità dei nobili Marchesi di Valmez, in quanto deve pagare un debito con Jimeno Batàn.

Celia è in quarantena

Jimeno tormenterà assiduamente Samuel, poiché pretenderà di riavere i suo soldi. Nel frattempo, le nozze tra Antonito e Lolita sono sempre più imminenti, ma la donna deciderà di rimandarlo, in quanto Celia non è ancora in forze. Quest'ultima chiederà alla neo-sposa di proseguire con i preparativi per il grande giorno. In seguito, Marcelina lascerà il sacro convento e tornerà nel quartiere di Acacias.

Il sacerdote Telmo sarà particolarmente in ansia per lo stato di salute della moglie di Felipe, soprattutto dopo che la donnetta ha avuto un inaspettato malore e la perdita dei sensi.

Perciò, l'uomo non riuscirà a lasciarla sola e vorrà tenerle compagnia. Infine, nel momento in cui il marito di Celia riuscirà a rintracciare il dottore, esso le prescriverà del riposo e la lascerà in quarantena.

