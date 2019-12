Prosegue l'appuntamento con la fortunata e longeva fiction di origine iberica 'Una vita'. Le anticipazioni dei prossimi episodi italiani, in onda su Canale 5, ci raccontano che ci saranno molteplici ed inaspettati colpi di scena. Infatti, Lolita Casado ed Antonito realizzeranno finalmente il loro sogno di diventare coniugi.

Inoltre, l'ex collaboratrice domestica inizierà con fatica ad integrarsi in un nuovo tipo di società. I neo-sposi ammetteranno di non esser riusciti a trascorrere attimi di intimità durante la prima serata di matrimonio.

Nel dettaglio, la giovane si mostrerà sempre più infastidita e stanca a causa della presenza dei parenti Ramon e Trini nella sua abitazione. Il Palacios, però, affermerà di non voler pensare troppo all'imprevisto e cercherà in ogni modo di organizzare l'attesissimo viaggio di nozze, al fine di poter trascorrere attimi di pace e tranquillità con la consorte.

Victor e Maria Luisa tornano ad Acacias

Nelle prossime puntate de 'Una vita' (Acacias), trasmesse in Italia su Canale 5, i neo-sposi Antonito e Lolita, dopo aver risolto alcuni problemi con Ceferino, riusciranno finalmente a convolare a nozze.

La messa verrà celebrata dal sacerdote Telmo.

Inaspettatamente, al gioioso giorno prenderanno parte sia Victor che Maria Luisa, i quali resteranno per qualche giorno in Spagna. Il duetto, quindi, avrà la possibilità di pronunciare il 'sì', ma qualcosa rovinerà i festeggiamenti, poiché nel bel mezzo di un brindisi, Lucia cadrà dalle scale. Inizialmente, il suo stato di salute risulterà un po' preoccupante, perciò verrà accompagnata in ospedale.

Nonostante la situazione, i fanciulli continueranno a festeggiare. In seguito, durante la mattinata insieme a Trini e Ramon, gli sposini faranno intendere di non esser riusciti a trascorrere in intimità e amore il matrimonio.

Antonito vuole organizzare la luna di miele

La Casado svelerà di aver provato dell'imbarazzo nel trascorrere la notte con il marito, poiché c'erano i suoceri nella stanza adiacente.

Antonito non si preoccuperà molto, ma prenderà la decisione di organizzare al più presto un viaggio. Nel frattempo, Victor e donna Maria Luisa faranno ritorno a Parigi, mentre la fresca coppia saluterà i parenti prima di partire per l'imminente luna di miele.

Inoltre, Lolita manterrà il giuramento fatto al marito e comunicherà a Celia che non potrà più lavorare presso la sua casa come cameriera, nonostante essa abbia passato dei gradevoli attimi. Infine, le due prometteranno di offrirsi a vicenda aiuto in caso di necessità.

Intanto, si vedrà che ci sarà un improvviso cambiamento, nel momento in cui Lolita tornerà dalla luna di miele. Infatti. in seguito all'aborto di Celia, il marito Felipe inizierà a comportarsi in maniera folle.