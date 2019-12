Dopo il grande successo de ‘L’amica geniale’, tratta dal romanzo di Elena Ferrante, sta per arrivare il sequel della prima stagione: ‘Storia del nuovo cognome’. L’ultima puntata della prima serie, trasmessa il 18 dicembre 2018 su Rai 1, ha lasciato nei telespettatori una grandissima curiosità su quali sviluppi avrebbe avuto il futuro di Elena e Lila nel secondo capitolo della serie. La seconda stagione andrà in onda su Rai 1 a partire dal 10 febbraio 2020 e sarà suddivisa in 8 episodi che andranno in onda fino all’8 marzo. Già dallo scorso giugno sono state avviate le riprese, ambientate a Ischia, a Napoli e a Pisa.

L’Amica Geniale, dove eravamo rimasti?

Nella scena finale de “L’amica geniale” viene mostrato l'arrivo a sorpresa di Michele Solara al matrimonio di Lila, che tanto si era battuta per tenerlo lontano da lei e dalla sua vita. Sul volto della donna appare evidente la delusione inflittale dallo stesso marito che è riuscito a deluderla nel suo giorno più bello. Elena invece si ritrova a fare i conti con la dura realtà e a prendere atto di doversi staccare una volta per tutte dal Rione e dalle sue conoscenze per poter migliorare la sua vita.

Lila e Elena appaiono in conclusione come due persone totalmente diverse, ma anche se le loro strade hanno battuto percorsi dissimili, restano comunque ancora legate tra loro.

L’amica geniale 2, la trama

La seconda stagione si aprirà con la stessa scena con cui si era interrotto il primo capitolo. Dopo il matrimonio, sarà poi mostrata la nuova vita di Lila e si scopriranno i nuovi sviluppi scolastici di Elena. I nuovi episodi porteranno avanti le vicende di questa particolare e profonda amicizia che lega Elena Greco e Raffaella Cerullo (Margherita Mazzucco e Gaia Gerace) nel corso della loro vita.

Sarà sempre Lenù a raccontare gli accadimenti, cosi come per la prima stagione, narrando le sue nuove esperienze e i suoi tanti successi universitari una volta lontana dal Rione di appartenenza. Si scoprirà contemporaneamente anche quanto accade nel sobborgo, le vicende dei vari popolani e soprattutto la nuova vita di Lila, sposata con un uomo che non ama, Stefano, molto violento che picchierà la donna in più occasioni. Lila però dopo un viaggio di nozze da incubo, dove sarà costretta a dividere il letto con un uomo che disprezza, si mostrerà alle prese con la sua attività al calzaturificio, diventerà ricca, ma del tutto priva di affetto.

Il tutto accadrà senza mai spezzare il legame che mantiene unite le due protagoniste e la competizione che da sempre scorre tra loro due, fin da quando erano bambine.

La regia dei nuovi episodi è ancora una volta di Saverio Costanzo.