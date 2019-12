Gli spoiler della nota soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen, in Germania, riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da domenica 22 a sabato 28 dicembre, Denise riceverà una particolare proposta di lavoro a Siviglia. Frattanto Henry sarà disposto a seguire la donna in caso decida di partire. Più tardi, però, la Saalfeld sarà assalita dai dubbi, poiché non sarà convinta del fatto che Henry sia l'uomo della sua vita. Nel frattempo Jessica cercherà di spingere Bela ad essere suo complice, ma la donna non riuscirà nel suo intento.

Romy scopre Lucy

Nelle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 22 al 28 dicembre, Valentina cercherà di riavvicinare i suoi genitori con la scusa della recita che dovrà eseguire al teatro. Eva e Robert, però, non si troveranno d'accordo su una certa questione. Più tardi Lucy terrà all'oscuro Romy dei suoi problemi economici e chiederà un anticipo a Robert. Poi Romy scoprirà che la sorella ha chiesto un prestito anche a Paul. Successivamente Denise lascerà Henry, quest'ultimo rimarrà notevolmente sconvolto per il gesto improvviso della sua fidanzata, così si lascerà manipolare da Annabelle. La donna convincerà Henry che la causa dei suoi mali sia Joshua. Per tale ragione tra i due uomini nasceranno alcuni scontri.

Paul mente a Romy

Paul si iscriverà ad una gara di triathlon, mentre Romy si prenderà cura di Luna. In seguito Romy scoprirà che il suo fidanzato le ha mentito e starà parecchio male per questo. Frattanto Lucy sarà parecchio presa dal nuovo progetto che affronterà insieme a Robert, poi la donna sarà alquanto curiosa ed inizierà ad informarsi sulla vita privata dello chef. Successivamente André vorrà aiutare Bela a dimenticarsi del suo amore impossibile nei confronti di Romy e preparerà dei biscotti cosparsi con il "magico liquore dell'amore". Intanto Robert sembrerà ritrovare il sorriso e la serenità, grazie alla vicinanza di Lucy.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

Joshua in ospedale

Denise scoprirà che Joshua è ricoverato in ospedale, così si precipiterà da lui. Intanto Valentina sarà pronta a sacrificarsi per il gran bene che prova nei confronti di sua madre. Più tardi Denise rifiuterà la proposta di lavoro a Siviglia per seguire il suo cuore. La donna, infatti, si renderà conto di voler rimanere a Bichlheim e si riavvicinerà a Joshua. Nel contempo Eva sarà pronta a riprendere in mano la sua vita e pensare al futuro. Successivamente Denise e Joshua trascorreranno dei momenti piacevoli al lago, ma verranno interrotti da alcune grida che invocano "aiuto".

Lucy fa delle avance a Robert

Lucy farà delle esplicite avance a Robert, ma l'uomo fraintenderà totalmente la situazione. Intanto Michael avrà una grande opportunità lavorativa presso la radio. L'uomo potrà, infatti, aiutare i pazienti in ascolto con i suoi consigli. Frattanto Robert ed Eva si riavvicineranno, ma la donna avrà dei dubbi riguardo il loro futuro come coppia. In seguito Annabelle sarà assai tormentata: la donna vorrà sapere di più sulla relazione tra Denise e Joshua, così installerà una cimice a casa di sua sorella.

Successivamente Robert scoprirà che Christoph ha mandato un regalo ad Eva dalla Thailandia, così l'uomo sarà parecchio geloso del gesto del suo rivale in amore e deciderà di vendicarsi, recandosi ad un appuntamento con Lucy.