Caos ieri, sabato 14 dicembre, su Radio Radio durante "Non succederà più", la trasmissione condotta da Giada Di Miceli. Ospiti della puntata Massimo Colantoni e Sonia Onelli, la coppia nata dopo l'ultima edizione di Temptation Island. Massimo ha partecipato in coppia con Ilaria Teolis, ma con quest'ultima le cose sono andate male visto che, durante il falò di confronto finale, lei ha deciso di chiudere definitivamente. Sonia era una tentatrice, ma dopo il programma è scoppiato l'amore con Massimo.

Ospite del programma radiofonico, la Onelli ha parlato in difesa di Colantoni, affermando che la sua ex lo ha cercato ripetutamente fino a pochi giorni fa.

Sonia Onelli attacca Ilaria Teolis

Sono stati tanti coloro che hanno giudicato affrettata la scelta di Massimo di fidanzarsi con Sonia. L'amore è nato a luglio dopo la fine di Temptation Island, anche se Massimo si era detto ancora innamorato di Ilaria. Quest'ultima ha deciso di chiudere dicendosi non più sicura dei suoi sentimenti, ma a svelare cosa è realmente accaduto dopo ci ha pensato la Onelli con alcune frasi che hanno creato un certo scompiglio in radio.

'"Lei lo ha cercato ripetutamente fino a quattro giorni fa" ha dichiarato Sonia, con l'intenzione di smontare l'immagine di Ilaria passata sempre, secondo lei, da vittima e cercando di far rivalutare quella del suo fidanzato, con cui le cose vanno sempre meglio a distanza di cinque mesi dall'inizio della loro relazione amorosa.

Massimo ha precisato che non sono passati proprio quattro giorni, forse una decina, ma il succo della storia resta sempre lo stesso. Massimo ha così svelato che i messaggi della Teolis erano volti a chiedere un'altra possibilità al loro amore.

Successivamente ha messo la parola fine a ogni possibile dialogo bloccando dappertutto la sua ex. La questione, però, non è andata giù a Ilaria, che ha chiamato durante la diretta radio, chiedendo di poter dare la sua versione dei fatti.

L'intervento telefonico di Ilaria

Precisando che a oggi è felicemente impegnata, Ilaria ha detto che i suoi messaggi parlavano solo dell'operazione subita dal cane che la ex coppia aveva in comune. Tra i vari messaggi erano anche presenti gli auguri per il compleanno del Colantoni.

L'intervento di Ilaria si è concluso in maniera brusca, anche perché Sonia e Massimo hanno rifiutato il confronto, soprattutto lui ha minacciato di lasciare il programma.

La conduttrice radiofonica ha chiuso il collegamento telefonico, ma sicuramente Ilaria troverà il modo di dire la sua, sui social o magari attraverso la radio stessa. La verità della Teolis verrà presto a galla, ma visto il modo in cui è partita la questione, sicuramente non mancheranno i botta e risposta tra Sonia e Ilaria, desiderose di mettere in luce i loro pensieri.