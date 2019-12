Nuove difficoltà sul cammino di Gemma Galgani: durante la registrazione del trono over di Uomini e donne del 30 novembre, la dama torinese, che sta proseguendo la sua conoscenza con Juan Luis, ha scoperto che il cavaliere di origini venezuelane ha un'ammiratrice segreta, o forse più di una, che gli invia fiori mantenendo l'anonimato. Inoltre Tina Cipollari non ha mollato la presa e anche questa settimana ha mandato un regalo a Juan.

L'esterna in casona tra Gemma e Juan Luis

Come racconta Il Vicolo delle News, la registrazione del 30 novembre del trono over ha regalato largo spazio alla storia che vede protagonisti Gemma e Juan Luis.

Un videoclip ha mostrato al pubblico che la coppia ha trascorso una piacevole serata nella casona di Uomini e Donne: i due hanno visto un film in cui si parla di un colpo di fulmine. Juan e la Galgani si sono commossi, identificandosi nei protagonisti del film e tra di loro scattati diversi baci a stampo, ma non un bacio vero, cosa che ha fatto mormorare e non poco sia gli opinionisti, sia gli altri rappresentanti del parterre femminile e maschile. Juan ha spiegato però di essere in attesa che scatti anche l'attrazione mentale oltre a quella fisica che già esiste.

Proprio Tina Cipollari ha fatto un altro regalo a Juan: ha fatto recapitare nel camerino del cavaliere una foto che li vede protagonisti. La bionda opinionista ha ballato ancora una volta con Juan Luis, ma in realtà Gemma ha altri problemi a cui dedicarsi che potrebbero diventare davvero incresciosi per lei. Infatti la dama torinese ha scoperto di non essere l'unica donna a essere interessata al cavaliere.

Omaggio floreale per Juan da un'ammiratrice segreta

Juan ha raccontato che in settimana ha ricevuto ben tre mazzi di fiori, che potrebbero provenire da ben due ammiratrici.

Infatti il cavaliere venezuelano ha affermato di aver riconosciuto due calligrafie diverse nei bigliettini che accompagnavano gli omaggi floreali, che quindi potrebbero provenire da due persone distinte. In ogni caso, si tratta di supposizioni, visto che l'ammiratrice, o le ammiratrici, per il momento preferiscono restare nell'anonimato.

La registrazione, che ha visto la proposta di matrimonio di Riccardo a Ida, ha visto quindi i sentimenti di Gemma divisi in due: da un lato la Galgani si è detta lieta di come è andata l'esterna con Juan, ma poi in studio ha avuto non poche sorprese.

Infatti Simonetta, un'altra dama del parterre, ha chiesto a Juan di ballare ed è apparsa decisa a corteggiare l'affascinante uomo. Tante sorprese, non sempre liete, quelle che Gemma deve affrontare ogni puntata: la prossima registrazione rivelerà se tra i due scatterà finalmente il bacio vero che Gemma attende da diverse settimane.